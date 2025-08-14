El asambleísta por Azuay, Adrián Castro, relató en el podcast Juansid un episodio que, según él, ocurrió en el quinto piso de la Asamblea Nacional. El hecho involucra a una supuesta niña fantasma que, afirma, quedó registrada en video.

Más noticias

Video muestra supuesto fantasma en la Asamblea Nacional

Castro dijo que todo sucedió mientras él y otras personas veían el partido entre Ecuador y Jamaica. En ese momento, una cámara de la Asamblea grababa imágenes para un video institucional.

En la grabación, detrás de un trabajador de limpieza, se ve el rostro de una niña. El legislador afirmó que la imagen es clara y que la figura incluso hizo un gesto con la mano.

Personal de limpieza habla de la niña fantasma

Intrigado por lo ocurrido, Castro consultó con el personal de limpieza. Ellos le dijeron que esa figura aparece en el lugar desde hace varios años.

Según su testimonio, a veces se reconoce su presencia por un olor característico que surge sin explicación.

El asambleísta aseguró que existe otro video en el que la misma figura atraviesa ventanales y se desplaza por las oficinas del quinto piso.

Dijo que esta fue la primera vez que la supuesta niña se dejó ver con tanta claridad en una grabación, lo que llamó la atención de quienes trabajan en el edificio.

Más relatos de fantasmas en la Asamblea Nacional

Castro comentó que su experiencia no es la única historia extraña que se cuenta en la Asamblea.

Según él, en el edificio se habla de fantasmas, sectas y otros casos paranormales.

Recalcó que “habla con pruebas” y que en este caso cuenta con grabaciones que respaldan lo que narró en la entrevista.

La historia, contada en un tono distendido, dejó abierta la incógnita sobre si la Asamblea Nacional tiene un “habitante” que no todos pueden ver, pero que algunos aseguran haber sentido o visto en momentos puntuales.