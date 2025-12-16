El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura definió que el periodo de vacaciones escolares para la comunidad educativa, por las fiestas de Navidad, fin de año y Año Nuevo, serán del viernes 26 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026. Se suma el feriado nacional del 25.

Vacaciones de Navidad y Año Nuevo en Ecuador

Las instituciones educativas públicas retomarán las actividades el lunes 5 de enero de 2026, mientras que los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar sus calendarios, siempre que cumplan los 200 días obligatorios de clases.

La Cartera de Estado recordó que el régimen Costa–Galápagos avanza hacia el cierre del tercer periodo académico, previsto para el 26 de febrero de 2026. En esta fase intervienen más de 1,8 millones de estudiantes, 82 751 docentes y 7 572 instituciones educativas del sostenimiento fiscal.

Una guía para aprovechar las vacaciones

Aunque son días de descanso, también se puede aprovechar para terminar tareas, proyectos o preparar exámenes por venir.

Del mismo modo, los niños y jóvenes pueden aprovechar para investigar sobre temas que estarán incluidos en el siguiente ciclo escolar.

Otra alternativa son los cursos en línea sobre materias que pueden requerir refuerzos o, a su vez, que vaya con intereses de los chicos.

Actividades para disfrutar las vacaciones

Jardinería navideña : organizar un espacio con plantas de temporada o crea tu propio huerto en casa.

: organizar un espacio con plantas de temporada o crea tu propio huerto en casa. Artesanía navideña : crear adornos para el árbol de Navidad, tarjetas de felicitación o regalos hechos a mano.

: crear adornos para el árbol de Navidad, tarjetas de felicitación o regalos hechos a mano. Paseos familiares : caminatas en la naturaleza, en parques o montañas.

: caminatas en la naturaleza, en parques o montañas. Escribir una historia : utiliza la inspiración de las festividades para escribir un cuento corto.

: utiliza la inspiración de las festividades para escribir un cuento corto. Fotografía: tomar fotos durante las celebraciones familiares y crea un álbum con recuerdos.

Que no falten las actividades culturales

Ver películas o series temáticas : organizar una maratón de películas navideñas o series que te gustan.

: organizar una maratón de películas navideñas o series que te gustan. Visitar museos o exposiciones : muchos museos tienen actividades especiales para las vacaciones, ya sea de manera presencial o virtual. En Quito, por ejemplo, está el Museo Interactivo de Ciencias , Yaku, Museo de la Ciudad, entre otros.

: muchos museos tienen actividades especiales para las vacaciones, ya sea de manera presencial o virtual. En Quito, por ejemplo, está el , Yaku, Museo de la Ciudad, entre otros. Cultura: acude a presentaciones o festividades de la ciudad o región. Puede ser una ocasión para visitar sitios relacionados con la temática, como El Panecillo, donde se encuentra el pesebre gigante.

Juegos en casa y en familia

Organizar noches de juegos de mesa o juegos en línea con amigos y familiares.

noches de juegos de mesa o juegos en línea con amigos y familiares. Preparar una competencia de cocina o manualidades para fomentar la creatividad en grupo.

Unas recetas no caen mal

Prepara postres como galletas, turrones o pan y comparte con los seres queridos.

como galletas, turrones o pan y comparte con los seres queridos. Experimentar con recetas navideñas o platos típicos de la temporada.

con recetas navideñas o platos típicos de la temporada. Compartir las recetas puede ser una opción para los regalos navideños.

Reflexión personal y en familia