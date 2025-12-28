La presunta contaminación por derivados de hidrocarburos en la playa de San Pablo, en la provincia de Santa Elena, mantiene en alerta a las autoridades.

El evento ambiental, reportado desde el viernes 26 de diciembre por ciudadanos, presenta una afectación aproximada de tres kilómetros lineales, con una franja visible de entre 30 y 40 centímetros de ancho, según reportes técnicos preliminares.

Activación del COE y restricciones

Ante el riesgo ambiental y sanitario, el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal se activó para coordinar acciones urgentes frente a la contaminación marina en San Pablo.

📍 #SantaElena – Comuna San Pablo

Se mantiene el seguimiento por la presencia de un presunto derivado de hidrocarburo en la playa, con una afectación aproximada de 3 km lineales.



Situación actual:

Como medida preventiva, se dispuso el cambio de banderas a color rojo, la restricción del ingreso de bañistas y la suspensión de actividades turísticas y pesqueras, mientras se evalúa el alcance del material contaminante.

Limpieza de la playa de San Pablo

Las labores de limpieza del hidrocarburo en la playa iniciaron desde la mañana del domingo 28 de diciembre.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) articula la respuesta interinstitucional junto al Ministerio de Transporte e Infraestructura, Capitanía del Puerto de Salinas, Ministerio del Ambiente y Energía, GAD Santa Elena, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras entidades operativas.

Monitoreo de la contaminación

Las Mesas Técnicas 1 y 3 permanecen activas para el seguimiento del evento, mientras la SNGR mantiene un monitoreo permanente de la contaminación por hidrocarburos en la costa.

