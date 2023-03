3 alcaldes de la Sierra y Amazonía afrontan desnutrición y falta de agua potable

La dotación de agua potable en las comunidades de Pilahuín, en Ambato, ayuda a evitar la parasitosis en los niños menores de 5 años. El proyecto contó con el apoyo de la Fundación Fundivida. Foto: Cortesía

Modesto Moreta

La falta de agua potable y la desnutrición infantil afectan a los cantones de Ambato, Guaranda y Arajuno, en la Sierra centro y la Amazonía. Atender ambos problemas está entre los principales retos de los nuevos alcaldes electos.

En Ambato, las zonas más impactadas por la desnutrición infantil son: Constantino Fernández, Huachi Grande, Juan Benigno Vela, Pasa, Quisapincha y Totoras. A estás se suman Ambatillo, Santa Rosa, Pilahuín y Pishilata.

Según las cifras disponibles del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ambato se registra 4% de niños de 0 a 59 meses con desnutrición infantil aguda y 18% con desnutrición crónica.

En el caso de la parroquia Pilahuín, cinco de sus diez comunidades, en el suroeste de Ambato, no tienen agua potable. Solo se consume agua entubada, lo cual afecta directamente a los niños.

Con la ayuda de la Fundación Fundivida se financió el mejoramiento del sistema de agua de la comunidad Cunugyaku.

Luego de 40 años consiguieron construir el tanque de tratamiento e instalaron un sistema de cloración. También colocaron 20 kilómetros de tubería para dotar de líquido a las 150 familias de la comuna.

Otros dos proyectos se implementaron en las comunidades de Río Pastaza de Llangahua y Chaquistancia. Este último proyecto lo financió el Municipio de Ambato y ayuda a 105 familias.

La alcaldesa electa de Ambato, Diana Caiza, lamentó que en la actualidad aún haya comunas que consuman agua entubada y otras no disponen del servicio básico. Ella reconoce que esto provoca parasitosis en los niños menores de 0 a 5 años.

Frente a esta realidad planea poner en marcha el proyecto Crece Ambato, que incluye la creación de centros donde se atenderá a niños desde los tres hasta los 17 años con alimentación y medicina. Además, podrán hacer arte, música y otras actividades.

Iniciará brigadas de salud con las unidades móviles que llegarán a comunidades y parroquias del cantón. Buscará el apoyo de los ministerios de Salud y del Inclusión Económica y Social.

Acudirá a gobiernos amigos para buscar financiamiento para poner en marcha los proyectos que necesita la zona rural. “Daremos prioridad a la dotación de agua potable y alcantarillado”.

Arajuno con 38% de desnutrición infantil

En Pastaza la ciudad de Arajuno es uno de los cuatro cantones de la provincia que tiene un alto índice de desnutrición Infantil. Un informe emitido por el Municipio local detalló que afecta al 38% de la niñez del cantón.

La falta agua potable afectó a las comunidades waoranis, shuar y kichwa. Ellos consumían agua entubada y de los ríos de la localidad.

Pero, desde hace un año y medio trabajan en la implementación de sistemas de agua segura, a través de las plantas de cloración.

Desde el año pasado, al menos 40 de las 103 comunidades consumen el líquido vital seguro.

El alcalde de Arajuno, César Grefa, comentó que el propósito es bajar los índices de parasitosis en los niños, por eso trabajan en varios proyectos.

La Secretaria Técnica de la Amazonía entregó USD 2,5 millones no reembolsables para impulsar la construcción del Plan Maestro de Agua Potable de Arajuno. Esta dotará de agua potable a más de 2 000 habitantes del centro del cantón.

Además, laboran en la implantación de fincas familiares, en donde se produce yuca, verde y otros productos que ayudan en la alimentación de las familias. Tienen el apoyo económico de la Corporación Francesa, Cooperación Alemana y Plan Internacional.

El alcalde electo, Darwin Tanguila, mencionó que cuando asuma la alcaldía realizará una evaluación de cada proyecto para ver si continúa. Su oferta de campaña es dotar de agua potable a todo el cantón. "Es un reto que hay que asumir con responsabilidad".

También prevé construir un mercado para comercializar los productos que producen las comunidades e impulsar los proyectos turísticos comunitarios que ayuden a mejorar la economía.

Fortalecerá las chacras familiares para que tengan más alimentos y construirá un centro de salud para atender las 24 horas. “Si damos agua, salud y alimentos a las comunidades mejoraremos su estilo de vida”.

Guaranda con el 35% de desnutrición infantil

Guaranda consta en la lista de los cantones con más pobreza en la Sierra Centro, especialmente en las parroquias de Simiatug, Salinas, San Simón y Julio Moreno.

Un informe emitido por el Municipio local detalló que Bolívar es una de las provincias con mayor índice de desnutrición infantil: 35%. Un estudio determinó que 1 880 de 6 700 menores que afrontan esta condición viven en Guaranda.

En noviembre del 2020, el Cabildo puso en marcha el proyecto de asistencia nutricional Niños con futuro. Marco Dávila, asesor de Salud del Municipio de Guaranda, contó que Simiatug es uno de las parroquias más afectadas.

7 de cada 10 niños está afectado debido a la falta de agua potable, la mala alimentación de la madre durante el periodo de gestación y el posparto.

Frutas y huevos para los niños

Es por eso que se puso en marcha ese proyecto que consiste en la entrega de un huevo diario a 702 niños de la parroquia Simiatug y otras comunidades que tienen un alto porcentaje de desnutrición.

Cada 15 días entregan fundas llenas con piñas, guineos y otras frutas de temporada. A la semana distribuyen siete huevos para cada niño que participa en el plan municipal donde también interviene el Ministerio de Salud Pública (MSP). “Comer un huevo cocinado diario y las frutas ayuda a los niños en su nutrición, vemos que al menos el 20% de los 702 niños del programas mejoraron en el peso y la talla, y otro porcentaje está en eses mismo proceso”.

Con ayuda de la Fundación Redni y Plan International Ecuador se trabaja con un grupo de mujeres embarazadaspara que mejoren sus condiciones de salud, hábitos alimenticios y tengan conocimientos sobre nutrición.

El proyecto Niños con Futuro aplica el Municipio de Guaranda en las parroquias con altos índices de desnutrición infantil. Se entregan huevos y frutas a los niños menores de cinco años. Foto: Cortesía

El alcalde electo Inti Yumbay explicó que Guaranda y la provincia de Bolívar siempre han sido pobres por la falta de la aplicación de políticas públicas claras para atender a las zonas urbanas y rurales.

Eso ocasionó que no haya agua potable y alcantarillado y los índices de desnutrición infantil se incrementen. “Hay comunidades que no tienen alcantarillado y aún utilizan letrinas. A dos kilómetros del centro no hay agua potable ni alcantarillado”.

Su desafío es dotar de agua potable, aunque uno de los inconvenientes es que la población es dispersa, pero si no asumen esa responsabilidad se hipotecará el futuro de la niñez al no alcanzar su desarrollo.

Analizará y evaluará los resultados de cada uno de los proyectos que están en marcha. Hay que mejorar el estilo de vida de la gente dotando de agua potable, alcantarillado y salud, para que la población se desarrolle como un verdadero ser humano y con dignidad.

