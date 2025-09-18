El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó sobre la atención a un incendio estructural que ocurrió la madrugada de este jueves 18 de septiembre en la vía a la Costa.

Incendio vía a la Costa

El Cuerpo de Bomberos atiende desde la madrugada una alarma 3 de incendio estructural en el km 24 de la vía a la Costa, en una bodega de productos químicos.

Al momento de la emergencia, se despacharon ocho unidades de combate, un camión cisterna, un vehículo para recarga de Equipos de Respiración Autónoma, una ambulancia y el camión Comando de Incidentes.

Al percatarse de la magnitud del incendio, se desplegaron en total 15 unidades de rescate y se sumó también la ayuda de dos ambulancias. También se despachó un vehículo para recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA), con dos vehículos de Materiales Peligrosos.

También se aumentó el despacho de bomberos y, en total, 100 efectivos colaboraron en el combate del incendio de la vía a la Costa.

Los Bomberos dieron a conocer que el fuego se inició en una bodega en la que se almacenaban agroquímicos y productos de limpieza. Estos materiales hicieron que el fuego se propagara por la propiedad y consumiera todo.

Incendio controlado

Tras horas de lucha contra el fuego, los bomberos consiguieron controlar las llamas y conseguir que no avanzaran por la propiedad o dañaran la vegetación aledaña.

Al momento, los bomberos trabajan en la remoción de los escombros y verifican que no haya ningún punto en el que se pueda reactivar el fuego.

Según el reporte de la Institución, no se reportan personas heridas en esta emergencia.

Los bomberos atendieron la emergencia desde las 04:00 de este jueves y continúan en el sitio.

Al momento la emergencia se encuentra controlada. Se realizan labores para la remoción de escombros. No se registra personas heridas. pic.twitter.com/9IKOkGrCEB — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 18, 2025

