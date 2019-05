Gobierno anuncia 1 450 puntos de redes WiFi gratuitos en Ecuador hasta el 2021

LEA TAMBIÉN

“Hay que democratizar el acceso al campo tecnológico, para reducir (…) la brecha del analfabetismo digital”. Ese fue el mensaje del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, este martes 28 de mayo del 2019, al anunciar el inicio de la implementación de 1 450 puntos de redes WiFi gratuitos con 100 puntos de conectividad a escala nacional hasta el 2021 y la creación del portal único de trámites Gob.ec.

Durante el evento 'Ecuador Digital, Conectado y Eficiente', en el parque La Carolina de Quito, Moreno recalcó: “No podemos quedar en desventaja de la conectividad digital. ¡No lo podemos permitir! Como su gobernante, ¡no lo voy a permitir!”.

El objetivo -según un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación- es “incrementar la productividad y mejorar la prestación de servicios públicos en el país a través del acceso libre a zonas WiFi y trámites en línea”.



“Ahora Ecuador sí está mirando hacia el futuro, y una forma de hacerlo es ir al mismo ritmo de los avances tecnológicos relacionados con la informática y la conectividad”, señaló Moreno.



La estrategia -denominada Ecuador Digital- planteada por el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) propone mecanismos para una mayor conectividad en el país, a la par de la innovación, competitividad, eficiencia y ciberseguridad.

“No podemos quedarnos en desventaja en temas de conectividad digital. ¡No lo voy a permitir! Por eso, vamos a aplicar como política pública, tarifas preferenciales en telefonía móvil para los que menos tienen”, @Lenin Moreno. #EcuadorDigital pic.twitter.com/cFltkFhET8 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 de mayo de 2019



En el evento se inauguró uno de los 100 puntos Wifi que se lanzaron este martes a escala nacional y se anunció que hasta agosto del 2019 se instalarán 50 puntos más. Además, se indicó que el portal web Gob.ec es una plataforma que facilitará el acceso ciudadano a trámites en línea de 116 instituciones públicas del Gobierno Central.



Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (e), aseguró que existen 4 100 trámites burocráticos del Gobierno catastrados hasta el momento, el 20% está en línea y a finales de este 2019 se llegará a un 30%. La meta es que hasta el 2021 el 80% de estos se puedan efectuar mediante este sitio web, dijo.



Según Michelena, gracias al Gobierno se logrará tener casi un 82% de anco de banda ocupada hasta el 2021; Ecuador tiene asignado únicamente el 27% en la actualidad. Eso, dijo el funcionario, garantizará el desarrollo del país, más aún si se toma en consideración que por el crecimiento del ancho de banda en el espectro de telecomunicaciones en un 10% el incremento en el PIB será del 0,5%.



“Ecuador está en el futuro, el futuro es ahora y el futuro está aquí en las telecomunicaciones”, aseveró Michelena y continuó: “El progreso, la prosperidad y el desarrollo de un país dependen mucho del buen uso y la eficiencia en las prácticas de las telecomunicaciones”.



Estos proyectos se ejecutan en el marco de la Estrategia Ecuador Digital presentada el pasado 17 de mayo por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, y que está compuesta por tres programas: Ecuador Conectado; Ecuador Eficiente y Ciberseguro, y Ecuador Innovador y Competitivo.

“Actualmente, Ecuador tiene un 43% de penetración de internet móvil y el crecimiento no ha sido muy significativo, llegando solo a un 2%. Debemos lograr la base con penetración de internet del 84% como lo tiene Chile”, @caanmichelena, ministro (e) de @Telecom_Ec. #EcuadorDigital pic.twitter.com/DrYDevxQTl — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 de mayo de 2019



El discurso de Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, este martes 28 de mayo del 2019:



"Presidente, buenos días.



En su informe a la nación usted puso mucho énfasis en el futuro del país, y dijo que el futuro es ahora además se refirió al Ministerio de Telecomunicaciones como el ministerio del futuro.



Efectivamente Presidente, el progreso, la prosperidad y el desarrollo de un país depende mucho del desarrollo y buen uso de las tecnologías al servicio del hombre.



Es importante tomar en cuenta que por el crecimiento del ancho de banda en el espectro de telecomunicaciones en un 10%, el crecimiento en el PIB será del 0,5% y Ecuador tiene la capacidad de crecer en un 55% señor Presidente.



Ecuador a la fecha únicamente tiene asignado el 27% de la totalidad de la banda. Y su decisión de sacar a concurso los espacios 2,5 GHZ y 700 MHZ, además de potencializar el espacio de banda 3,5 GHZ, lograremos llegar a un 82%.



Actualmente Ecuador tiene una penetración de internet móvil en un 43% y el crecimiento no ha sido muy significativo llegando solo a un 2%. Después de esta decisión que ha tomado el gobierno de avanzar en la valoración y asignación de dos nuevas bandas podremos llegar ojalá a equipararnos con Chile que tiene una penetración de internet del 84%.



Con estas decisiones Presidente caminamos hacia la consolidación de la tecnología 4G y trazamos la cancha para avanzar hacia el 5G.

Como usted lo dijo señor Presidente el momento es ahora, y el futuro es ahora y esta aquí.



La decisión no es solo fortalecer las redes físicas - infraestructura en carreteras, puertos, puentes, aeropuertos- vamos a promover las redes digitales para trazar el camino hacia un Ecuador conectado, ciberseguro, innovador y competitivo.



Al finalizar su período señor Presidente una gran parte del territorio ecuatoriano tendrá infraestructura y conexión a algún servicio de telecomunicaciones.



En su reciente viaje a Perú usted acordó entrar recta final para conseguir que los servicios de roaming internacional en los países de la CAN, tengan valores similares a los que se manejan para llamadas locales.



Hoy presidente celebramos la instalación de los primeros 100 puntos wifi gratuitos de los más de 1 000 zonas WiFi gratuitas que instalaremos en parques, hospitales, líneas de transporte, además soterraremos 500 kilómetros de cableado de postes.



Con mejor infraestructura y conectividad el diseño de ciudades inteligentes, eficientes y productivas será una realidad. Y si usted autoriza Presidente podemos avanzar con la ciudad de Quito.



Hoy solamente el 20% de los trámites del Gobierno Central se realizan en línea hasta el 2022 llegaremos al 80%; garantizando la seguridad en los procesos, y promoviendo una política de transparencia y eficiencia. Hoy ponemos a disposición del público el portal único de trámites on line www.gob.ec



Y las buenas noticias no terminan para agosto de este año se firmará el contrato por 33 millones de dólares con la empresa que pondrá en marcha para el primer trimestre del 2020 el nuevo sistema de emisión de pasaporte y cédula electrónica, cumpliendo un requisito que permitirá que los ecuatorianos estemos exonerados del visado Schengen, para viajar a Europa. Será un sueño cumplido.

Con la implementación de la agenda Ecuador Digital vamos a tener cobertura tecnológica en temas como educación, medicina, agricultura y producción para lograr el bienestar de millones de ecuatorianos".