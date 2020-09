En Ecuador se reclutará unas 20 000 personas para probar vacuna contra covid-19

LEA TAMBIÉN

Luego de tres meses de trámites, Ecuador será parte de los ensayos clínicos de una de las vacunas contra la nueva cepa de coronavirus. Esto se concretó debido a que el país participa en el proyecto ‘Solidarity vacunas’, encabezado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Suiza. Lo afirmó este jueves 10 de septiembre del 2020 Enrique Terán, docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Hace tres meses, este centro de educación superior realizó el proceso de calificación y evaluación para que Ecuador participe de esta iniciativa. En las próximas semanas llegará el protocolo final con los lineamientos para comenzar con el estudio experimental. “Se trata de la fase tres en donde se realizan pruebas de las dosis desarrolladas, con el objetivo de saber cómo funciona en el organismo”.



Terán, PhD en farmacología, explicó que la iniciativa Solidarity tiene tres brazos distintos. Hay un ‘Solidarity tratamientos’ en el que no participa Ecuador. También existe ‘Solidarity vacunas’, en el que estará Ecuador. Hay otro ‘Solidarity serología’ enfocada en estudiar la respuesta inmunológica frente al virus y en el cual tampoco participa el país.



La documentación para participar en ‘Solidarity vacunas’ será presentada al Ministerio de Salud en dos semanas. Esto porque al ser un estudio clínico, tiene que ser aprobado por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa).



Para arrancar con las pruebas, Terán señala que se reclutará a un grupo de 20 000 personas, especialmente, de Quito -la primera ciudad con más contagios en el país-. “Se dará prioridad al trabajador sanitario, ya que están en la primera línea de contagio. También se incluirá a militares y policías. Luego serían los pobladores de las ‘zonas calientes’, es decir, en donde hay mayor cantidad de contagios”. Por ello comenzaron diálogos con el Ministerio de Salud Pública para trabajar en conjunto.



Al ser una fase experimental, la vacuna se colocará en adultos de entre 20 y 50 años, sanos y que no hayan estado expuestos al virus. Primero se les hará un chequeo de salud, un test PCR -única avalada para el diagnóstico de covid-19- y luego se aplicará la dosis. Luego de ello se dará un seguimiento electrónico para saber cómo está la persona inyectada. “La OMS propone un monitoreo práctico, por lo que tendremos un contacto telefónico constante”. Idealmente, la aplicación de la vacuna dentro del estudio se haría en noviembre en Ecuador.



Terán señala que en el país hay otra propuesta para probar la vacuna contra covid-19. Está a cargo de un grupo de investigadores de Guayaquil, la más golpeada por el virus entre marzo y abril. “Ellos están trabajando con una iniciativa en Estados Unidos”.



La iniciativa espera probar las vacunas contra covid-19, actualmente en fase 3 que desarrollan Oxford y Astrazeneca, en Gran Bretaña; Moderna, en Estados Unidos; Pfizer en Alemania; y las vacunas desarrolladas en China y Rusia. La OMS decidió crear esta iniciativa Solidarity para que se puedan testear las vacuna en países en los que no se está probando ninguna de estas.



Se aclara que los efectos adversos de la vacuna de Oxford no influyen en la iniciativa porque esta no es una decisión de último momento y no se relaciona con ese problema. Además, ese estudio realizado en Gran Bretaña solo está temporalmente detenido, un proceso típico de los estudios que cuando hay un caso con una reacción severa -hacen un alto hasta determinar qué es lo que pasó y después continúan-.



Para Terán, las dificultades de la iniciativa Solidarity tienen que ver sobre todo con que la gente entienda que es una prueba. Significa que no habrá vacuna disponible para todo el mundo, por lo que hay que insistir en el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos.



Hasta la fecha, en Ecuador se reportan 113 206 casos positivos para covid-19; estos fueron confirmados por medio de pruebas PCR, según últimos datos publicados por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional. En el documento consta que 91 242 pacientes se recuperaron.