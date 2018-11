Ecuador recuerda a víctimas de violencia de género por día internacional

LEA TAMBIÉN

Ecuador recuerda desde este viernes, 23 de noviembre del 2018, a las víctimas de la violencia de género con una serie de actos en sus principales ciudades y que mañana teñirán de violeta algunos de sus edificios más emblemáticos en Quito y Guayaquil.

En la céntrica plaza de San Francisco de la ciudad de Guayaquil tuvo lugar una concentración en la que, con unas cartulinas que recreaban lápidas, se recordó a 120 de las 572 mujeres que han sido asesinadas desde el año 2014 y hasta septiembre de este año en crímenes machistas.



Bajo el lema 'Cada 72 horas nos quitan una mujer en Ecuador', el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) ocupó la plaza con todas las "lápidas" que cupieron por el limitado espacio, y sobre las que colocaron ramos de flores blancas.



En cada cartel, aparecían el nombre de las víctimas de la violencia de género, su edad y el lugar en el que fueron asesinadas.



La Policía de Ecuador también quiso conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un acto presidido por la primera mujer General Inspectora del cuerpo, María Fernanda Tamayo, quien afirmó que las mujeres son "la fuente de la vida, amor y esperanza".



"La mujer es lo más hermoso que Dios nos ha dado, a la cual debemos respeto y cuidado, es un factor muy importante dentro de nuestra Institución y en la sociedad", argumentó el comandante general de la Policía, Nelson Villegas.



En el acto, también se entregaron reconocimientos a las organizaciones sociales que durante varios años han trabajado por la erradicación de la violencia contra la mujer en todo el país.



Por su parte, la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, participó en la inauguración de una muestra fotográfica para conmemorar este día que lleva el título de 'Mujer, tú vales por mil razones', según informó la Fiscalía a través de Twitter.

AHORA| Como parte de la conmemoración por el Día de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, Fiscal General del Estado (e), #RuthPalaciosB, participa en el evento inaugural de la exposición fotográfica #MujerTúValesPorMilRazones pic.twitter.com/XmNEX0ylxi — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 23 de noviembre de 2018



Sin embargo, las principales marchas serán este sábado (24 de noviembre del 2018) y partirán desde distintos puntos de la capital ecuatoriana convocadas por diferentes asociaciones y colectivos feministas.



Por un lado, desde la plazoleta de Indoamérica partirá una marcha convocada por el Comité de lucha en contra de la violencia, desapariciones y feminicidios (Covidefem) y la Asociación de Familiares y amigos de desaparecidos en Ecuador (Asfadec), según informaron en un comunicado.



La marcha iniciará a las 15:00 horas y busca "visibilizar lo que sucede en los casos de mujeres desaparecidas y en los casos de feminicidios a través del testimonio de sus familiares y organizaciones amigas".



Según reza el comunicado, el último informe de la ONU sobre la violencia de género sitúa a América Latina como la región del mundo con mayores índices de agresiones contra el género femenino ya que, de media, mueren cada día doce latinoamericanas y caribeñas "por el simple hecho de ser mujeres".



Una hora más tarde, a las 16:00 horas, partirá desde el Parque de El Ejido otra marcha bajo el lema 'Vivas nos queremos', y que está auspiciada por el colectivo del mismo nombre, con el objetivo de "posicionar que los cuerpos de las mujeres no se violan, no se tocan y no se matan".



En un comunicado, este colectivo aseguró que en Ecuador 142 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres "a diario", mientras que seis niñas de menos de catorce años "son obligadas a parir producto de la violencia en su contra" cada día.