86 000 vacunas de farmacéutica Pfizer contra el covid-19 llegarán a Ecuador

El presidente Lenín Moreno anunció que Ecuador recibirá 86 000 dosis, provenientes de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech, en esta primera instancia de inmunización. Lo dijo en una cadena difundida este miércoles 13 de enero del 2021.

En la fase cero estaba prevista la llegada de 50 000 dosis para 25 000 trabajadores sanitarios, residentes y personal de centros geriátricos. Cada uno recibirá dos dosis.



"Recuerdan que la primera entrega sería de 50 000 dosis; ahora será de 86 000. Es una buena noticia", mencionó Moreno.



También, dijo que se hizo el pedido para que en una segunda instancia (vacunación masiva a finales de marzo) arriben más fórmulas: de dos a cuatro millones.



Moreno conversó con Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas (Niaid), de los Estados Unidos. Él mantiene una cercanía con el laboratorio Moderna, que también desarrolla vacunas contra el coronavirus.



El anunció del presidente Moreno:



"Conversé con los principales personeros del grupo Pfizer, conversé con el presidente para América Latina y con la representante para Ecuador y les hice un pedido específico, si es que era posible que nos pueda proporcionar, en esa primera instancia, una mayor cantidad de vacunas y accedieron a hacerlo.



Recuerdo ustedes que la primera entrega iba a ser de 50 mil dosis, pues bien va a ser de 86 mil dosis, una buena noticia realmente. Y también les hice el pedido de ue no sean únicamente 2 millones de vacunas las que nos proporcionen en la segunda etapa, que comenzará a finales de marzo, sino que se nos proporcione 4 millones de vacunas.



La segunda buena noticia es que también conversé con el doctor Anthony Fauci que, como ustedes conocer, es una autoridad en el tema de pandemias y que acaba de ser reconfirmado en el nuevo gobierno de Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci va a seguir colaborando de manera amplia y eficiente con el Ecuador en esta lucha contra esta terrible pandemia. El doctor Anthony Fauci nos comunicó que Ecuador ha sido aceptado para estar en el grupo de investigación genómica a nivel global. Y aquí estamos, con estas buenas noticias en estos momentos que no han sido del todo bueno, pero vamos a salir adelante, no faltaba más".



Documento entregado por la Secretaría de Comunicación: