Salud informó cronograma de llegada de vacunas; en febrero sumarían 33 880

Sobre las 16:20 de este lunes 15 de febrero, en medio de un feriado, el Ministerio de Salud Pública (MSP), difundió un comunicado a través del que dice que “luego de varias gestiones a nivel internacional, ha recibido formalmente la carta de la farmacéutica Pfizer, ampliando de dos millones a seis millones las dosis negociadas con el país”.

Esto se suma, señala, a los acuerdos previos, gestionados desde junio de 2020, con Pfizer, AstraZeneca y la Iniciativa Covax Facility, con lo cual, Ecuador tiene aseguradas 18,09 millones de vacunas para 2021. Con estas se podrá inmunizar al 60% de la población mayor de 18 años.



La cifra de 18 millones no ha variado desde el anuncio realizado el año pasado por la Cartera. No ha aumentado. Se conoce que cada dosis de Pfizer cuesta alrededor de USD 19 millones. Aunque nunca se ha expuesto en detalle ese punto.



Las vacunas negociadas y en proceso de suscripción por Ecuador, según Salud son: Pfizer (seis millones), AstraZeneca (5,04) e Iniciativa Covax (7,05 millones).



Con Astrazeneca Oxford y con la Iniciativa Covax Facility, durante la última semana de febrero, se contará con un cronograma de entregas.



En cuanto al laboratorio Pfizer, como se había anunciado, esta tercera semana del mes arribará al país un nuevo lote de 16 300 dosis.

El cronograma de siguientes entregas enviado por la empresa Pfizer, por primera vez detalla la Cartera, hasta este momento (sujeto a mejora de las dosis a enviar en función de la ampliación del acuerdo) establece que en la cuarta semana arribarán 17 500; la primera semana de marzo llegarán 30 000; la segunda 38 000; la tercera 26 000; y la cuarta 30 000. Mientras que cada semana de abril se entregarán 39 700 fórmulas.



Cada semana, el equipo del Ministerio de Salud Pública y del laboratorio Pfizer confirmarán cuál es el dato exacto de las dosis a entregarse la semana siguiente, por si hubiera algún cambio por temas logísticos. Eso dice el boletín pues desde el 27 de enero, Juan Carlos Zevallos no ha ofrecido declaraciones públicas. Esa noche en un vídeo difundido por la Secretaría de Comunicación, admitió que vacunó a su madre y que lo decidió como Ministro, doctor e hijo.



En las comunicaciones de Salud no se ha precisado cuántas dosis se han aplicado por hospital y geriátrico. Por lo que no se conoce cuántas dosis fueron administradas en el conjunto privado en donde vive su madre.



Con las 16 300 vacunas se completará el 100% de los trabajadores sanitarios, adultos mayores y cuidadores de los centros geriátricos. Adicionalmente, docentes, policías nacionales, Fuerzas Armadas, bomberos, recicladores, sectores estratégicas y población en general.



En febrero, según el cronograma, se completarían 33 880 dosis. Según se anunció, en diciembre, hasta marzo se tendría cubierta la fase cero con 88 600 vacunas. En el calendario difundido hoy dice que se tendría 188 880 entre febrero y marzo. Y para noviembre se aplicarían ya las 18 millones de dosis a nueve millones de ecuatorianos.



El plan piloto ha permitido constatar el funcionamiento de la cadena de frío a -70 grados, lo que ha garantizado el mantenimiento óptimo de los viales, sin que se registre el daño o pérdidas. Eso ha dicho el Comité de Transparencia, formado por la USFQ y UEES, nombrado por el Ejecutivo. Los tres académicos no han hecho ninguna crítica al proceso de vacunación. Eso contrasta con lo dicho por gremios médicos.



En redes sociales, varias personas cuestionaron el proceso de inmunización, por la falta de claridad en la planificación. No solo médicos, también cantantes y empresarios. Este lunes 15 de febrero fue tendencia el hashtag #Dondeestanlasvacunas.



Este hashtag también incluyó las críticas a la demora en la llegada de dosis del esquema básico (guía de vacunas), como la pentavalente que sirve para combatir cinco enfermedades, entre ellas, difteria, tétanos, hepatitis y otras. En los centros de salud del país no están disponibles como ha ocurrido en otros años.