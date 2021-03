Préstamos de tres multilaterales financiarán 20 millones de dosis

En Ecuador solo se conoce que la inversión total por 20 millones de vacunas contra el coronavirus ascenderá a USD 200 millones y que se pagará con préstamos de tres multilaterales. Pero el Ministerio de Salud no ha difundido ningún detalle sobre los contratos.

En el país, como en el mundo, las negociaciones para la compra-venta de las fórmulas de Pfizer y de AstraZeneca, por ejemplo, se han dado luego de la firma de acuerdos de confidencialidad.



Este Diario accedió a documentos de la Cartera que muestran, por ejemplo, que en las dosis de Pfizer el país comprometería el 35% del presupuesto total destinado a inmunizar a la población. Hasta el momento solo se ha desembolsado el 5%. El convenio se suscribió el 30 de diciembre.



El Ministerio ha informado que tiene créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF para costear la compra de vacunas.



El Gobierno ha llegado a convenios con cuatro proveedores, uno es el fabricante chino Sinovac, aunque se ha acercado a 11.

No se sabe cuánto le cuesta al país las vacunas. Según datos internacionales, las dosis de Pfizer son las más costosas.

El jueves de la semana pasada, en la última aparición pública del exministro Juan Carlos Zevallos, se anunció que llegarán 2 millones de vacunas de Sinovac: la mitad en este mes y el resto, en abril.



“Negociamos con todos, bajo condiciones que garanticen seguridad y eficacia. No es un tema de recursos. No es que voy a comprar pan. Hay una guerra mundial por conseguir vacunas”, dijo Zevallos, quien desde Miami, según el Primer Mandatario, responderá sobre criterios de selección y el listado de los beneficiados, como solicitaron cuatro jueces.



El exviceministro Xavier Solórzano, quien renunció también el viernes anterior, habló sobre las negociaciones.



En este camino -relató- no todo ha sido negativo, hubo ejemplos de solidaridad entre países. Chile se comprometió a colaborar con la donación de sedantes para tratar el covid. Y barajó la opción de ceder o enviar como préstamo dosis del laboratorio chino Sinovac.

Esto ocurrió tras la reunión del 27 de enero entre los ministros de Salud. Ecuador envió una carta de agradecimiento y una solicitud formal (oficio Nº MSP-MSO-2021-0258-O, con fecha 29 de enero), según documentos revisados por EL COMERCIO.



Rodolfo Farfán, nuevo titular de Salud desde su nombramiento el martes, no ha ofrecido ruedas de prensa. En un video confirmó que Ecuador ha recibido 73 710 dosis de Pfizer.



Con ellas apenas se supera lo requerido para completar la fase cero. Y con el resto (1 628) empezarán la uno, cuya meta es llegar a dos millones de ecuatorianos: personal de salud, profesores y más.

Para los expertos Fernando Cornejo, exviceministro, e Iván Sisa, docente de la USFQ, es necesario conocer las condiciones acordadas en los contratos; deben ser públicas.



Argentina, mencionó Cornejo, no aceptó cláusulas de confidencialidad de ciertas farmacéuticas que, según medios internacionales, incluyeron pedidos de ceder bienes del Estado. “Eso no pasó en Ecuador”, dijo Solórzano.



Aunque “las condiciones en los contratos son bastante favorables a las farmacéuticas, han trasladado responsabilidades a los gobiernos, que deberán responder frente a casos de efectos adversos”.



Para la negociación, la Cartera de Salud solicitó a la Procuraduría General del Estado “la autorización para pactar arbitraje internacional (método de solución alternativo frente conflictos futuros) en algunos contratos por compra de vacunas”, respondió la entidad. “Se ha limitado, como siempre, al análisis de la cláusula específica de solución de controversias de dichos convenios, pues no tiene competencia para analizar, menos para autorizar, las demás cláusulas contractuales”.