Autoridades afinan acciones previas a llegada de las vacunas contra el covid-19

Revisar los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus y recorrer las unidades médicas, en donde las aplicarán, son dos acciones que llevarán a cabo las autoridades sanitarias. Su objetivo es que las dosis sean seguras para la población.

El Gobierno anunció el miércoles (25 de noviembre del 2002) que se espera la llegada del primer cargamento de 50 000 vacunas en los tres primeros meses del próximo año. Hasta el momento tienen acuerdos con los laboratorios Pfizer y BioNtech, y AstraZeneca; aunque también negocian con Moderna y Covaxx, por lo que se prevé el arribo de al menos 16 millones, dijeron.



La Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) entregará las autorizaciones (registro sanitario) para su uso seguro en el país. Para ello se conformaron mesas técnicas, que se encargarán de evaluar los ensayos clínicos de estos proveedores.



“Haremos una valoración técnica-científica de los ensayos clínicos; y revisaremos además la inocuidad del producto, es decir, si hay o no contaminación microbiológica. Se harán muestreos”, explicó ayer 26 de noviembre Mauro Falconí, director ejecutivo de Arcsa.



El funcionario indicó que esperan tener la documentación en las próximas semanas. “Aún no hay pedidos formales, pero estamos listos para el trabajo. Con estas acciones -anota- se espera reducir el tiempo de los procesos, en tres y cinco días (antes de la pandemia demoraba hasta seis meses)”

La revisión de las unidades médicas en donde se aplicarán las vacunas está dentro de sus planes. Desde la próxima semana se harán recorridos.



“Veremos si existe algún inconveniente. Aunque -acotó- los laboratorios tendrán la responsabilidad de mantener la cadena de frío, por ejemplo”.

Arcsa también activará equipos de farmacovigilancia para dar seguimiento a las personas que se inmunicen. Es decir estarán pendientes de si se presentan o no efectos adversos, tras vacunación.