Un proceso unificará la compra de medicamentos para el Ministerio de Salud, IESS, Issfa e Isspol

La compra unificada de medicamentos es la propuesta presentada por el Gobierno para la adquisición de fármacos, insumos y dispositivos médicos en el país. El modelo fue presentado este lunes 16 de noviembre de 2020 en Guayaquil.



Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), explicó que el proyecto cambia la compra individual de 700 unidades de salud por una compra corporativa que integra la demanda de toda la Red Pública Integral de Salud.



Es decir, el mecanismo agrupará a las entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).



“El proceso de licitación corporativa del servicio de almacenamiento y distribución de fármacos, y bienes estratégicos para el sector de la salud se lanzará el 30 de noviembre de este año”, anunció Vallejo.



El 4 de enero de 2021 se dará inicio a la subasta inversa corporativa de medicamentos, para licitar la primera etapa con 312 fármacos del Cuadro Nacional Básico de Medicamentos (el 70% de la demanda, aproximadamente); luego se adquirirá el resto. El 24 de febrero empezará la etapa contractual. En la fase preparatoria el Sercop ya ha recibido cartas de interés de 13 firmas nacionales y cuatro internacionales para participar.

El Gobierno de Ecuador anunció su intención de aplicar un sistema para la "compra unificada de medicamentos". Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

“Está previsto que las compras corporativas cubran las necesidades de los 3 000 establecimientos de salud pública del país, iniciando con los cinco hospitales de mayor demanda farmacológica”, indicó la directora del Sercop. La inversión en medicinas para toda la red pública de salud bordea cerca de USD 1 000 millones, anualmente.



Para el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, este nuevo proceso busca remediar las irregularidades generadas por el anterior modelo que, según dijo, fragmentó la adquisición. Por eso, indicó que están sumando esfuerzos entre las instituciones públicas para hacer compras consolidadas, de acuerdo con la necesidad de provisión de fármacos de cada territorio.



“Con una buena planificación, esa negociación nos va a llevar a que los proveedores entreguen los medicamentos en el punto de atención. No vamos a necesitar más de bodegas, porque ese es otro de los elementos que ha sido muy perjudicial para el sistema de salud”, aseguró.



Para el presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, el nuevo mecanismo permitirá mayor transparencia en los procesos. Explicó que la estructuración del modelo tomó casi año y medio, y aclaró que se establecerá como un tema institucional y no de gobierno; “van a tener que asumirlo los siguientes gobiernos”, dijo.



Las denuncias por caducidad o falta de medicamentos aquejan al IESS con frecuencia. Semanas atrás se detectó un perjuicio de USD 5,7 millones por medicamentos caducados, encontrados en distintos hospitales de la entidad.



“Queda un esquema, con un operador logístico y un sistema de entrega que no permita tener que pasar por lo que hemos pasado, que es una vergüenza, es criminal. Hay toneladas de alcohol caducado, hay pañales en un solo hospital nuestro para poder entregar a todos los demás. Eso quiere decir que hay una pésima planificación de compras”, dijo Wated.



La propuesta incluye la trazabilidad de los medicamentos, para identificar qué fármaco se están recetando y verificar que se entregue de forma correcta al usuario. De esto se encargará la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), según se indicó, por medio de un código para conocer el recorrido de la medicina, su lote, almacenamiento y caducidad.