'En este momento no puede haber oposición', dice Oswaldo Hurtado

El expresidente Oswaldo Hurtado calificó de "monumental" a la crisis que afronta el Ecuador debido a la pandemia del covid-19 y anticipó que el Ejecutivo deberá tomar "decisiones complejas" en materia económica.

En una entrevista para radio Quito, Hurtado insistió en la necesidad de conformar un Gobierno de unidad nacional alrededor del presidente Lenín Moreno, "sin que esto signifique reparto de puestos públicos".



"Para que exista un Gobierno de unidad nacional es necesario que la nación, el país, las diversas tendencias, organizaciones, estén dentro del Gobierno", apuntó Hurtado, quien la semana pasada lideró este llamado desde el foro cívico Cauce Democrático.



Hurtado criticó que Moreno "se diera las vueltas" y no fuera claro en responder a esta iniciativa, durante una entrevista que el Presidente concedió a El Comercio y El Universo, y que fue divulgada el domingo pasado.



"Además creíamos que en este momento no puede haber oposición, tiene que haber colaboración. Pero, bien, si el Gobierno cree que puede batirse solo, que lo haga", acotó.



Hurtado describió como una "catástrofe" sin precedentes, que sufre el país cuando el precio del petróleo, su principal fuente de financiamiento, bordea los USD 20, "que a precios actuales es menos que el barril del petróleo durante la crisis de fin de Siglo".



"Ocurre cuando el Gobierno tiene las arcas fiscales vacías, cuando nadie quiere prestarle dinero al Gobierno que no sea el Fondo Monetario o el Banco Mundial, o el Banco Interamericano", adicionó.



Por eso, anticipó que "el Gobierno tiene que tomar decisiones muy complejas en el orden económico y esas decisiones necesitan que nadie haga un paro, una huelga, que no incendien Quito, que no destrocen la Contraloría", dijo en alusión a las protestas de octubre pasado contra la eliminación del subsidio a la gasolina.



Hurtado consideró que las medidas requerirán de sacrificios de todos los ecuatorianos y, probablemente, significarán aumento de impuestos. Insistió en que esto demanda de un paréntesis en el conflicto político, y que partidos como Pachakutik o el Partido Social Cristiano apoyen las decisiones del Ejecutivo.