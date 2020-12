El Ministerio de Salud alerta que 'aún seguimos en transmisión comunitaria' del coronavirus

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que “aún seguimos en transmisión comunitaria” del nuevo coronavirus. Hizo esta alerta, ante las aglomeraciones e indisciplina de los ciudadanos, que contribuyen al incremento de los casos positivos de covid-19. La información consta en el anexo explicativo de la infografía 283, difundida este domingo 6 de diciembre del 2020.

A esta conclusión se llegó tras la búsqueda activa en Galápagos, Azuay y Pichincha. Esta última es la primera provincia con más contagios. Hasta este 6 de diciembre hubo 70 958, es decir, 35,8%.



Estas localidades -más Manabí e Imbabura- registran un mayor incremento de casos al comparar la tasa acumulada de esta semana respecto a la anterior. Hace ocho días -según el MSP- en este grupo estaban Santa Elena y Cañar.



La Cartera recordó que según las últimas pruebas científicas la mayoría de los nuevos brotes puede atribuirse a la transmisión silenciosa. Es una combinación de la etapa presintomática (antes de presentarse tos, fiebre, dolor muscular, etc.) y las infecciones asintomáticas (personas que tienen el virus, pero no molestias).



En ese sentido, la autoridad sanitaria recomendó que este tipo de casos sean aislados, para evitar contagios masivos; además se debe reforzar la localización rápida de contactos y la realización de pruebas para confirmar o descartar el virus. Además, se deben mantener las medidas de bioseguridad: lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto de mascarillas.



El porcentaje de positividad en el país, acumulado al sábado 5 de diciembre del 2020, es de 22%. La cifra es inferior si se compara con las semanas pasadas, en las cuales se registró el 25%. Este descenso -dice Salud- no es significativo, por lo que se debe reforzar los test de diagnóstico PCR o también conocido como pruebas moleculares.

Hasta la fecha, en Ecuador se reportan 197 998 casos confirmados de covid-19; está en el umbral de los 200 000. En total se han tomado 672 259 muestras para PCR. El número de fallecidos alcanzó los 13 778: 9 268 confirmados y 4 510 probables.