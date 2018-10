La radiación ultravioleta no debe ser subestimada; tome en cuenta estas recomendaciones

LEA TAMBIÉN

Este fin de semana (29 y 30 de septiembre) se registraron índices de temperatura sobre lo normal en el país. Quito alcanzó una temperatura promedio de 27 grados centígrados cuando lo normal es de 22 y 23 grados. En la Costa ecuatoriana y la Amazonía hubo registros de más de 33 grados.

Estas temperaturas no son habituales para la época, ya que representan 4 y 5 grados centígrados más altos del promedio, dijo Guillermo Flores, analista de pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi).



Para este lunes 1 de octubre del 2018, el pronóstico del índice ultravioleta del Inamhi señala que en el país estará entre muy altos y extremadamente altos, es decir, llegará hasta 14 puntos de radiación. La región Interandina será la que soporte los índices más elevados.



Las altas temperaturas continuarán durante las próximas 24 horas en el país, hasta el 2 de octubre del 2018, por lo que el Inamhi recomienda mantenerse hidratados, buscar la sombra en horas del mediodía, usar protector solar, evitar prendas de color oscuras y usar sombrilla en caso de realizar actividades al aire libre.



Flores agregó que esta situación se dio debido al ingreso de aire seco desde el océano Pacífico. Por lo general, la humedad ingresa desde la Amazonía, pero esta ocasión el aire seco inhibió el ingreso de masas humedad al país, lo que generó poca nubosidad. La falta de nubes permite el paso de rayos UV.





Estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para protegerse de los rayos UV.



1. Evitar la exposición solar en las horas centrales del día.

Los rayos UV solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Tenga especial cuidado con la exposición al sol durante esas horas.



2. Aprovechar las sombras.

Póngase a la sombra cuando los rayos UV sean más intensos, pero no olvide que los árboles, las sombrillas o los toldos no protegen totalmente contra la radiación solar.



3. Usar ropas que le protejan.

Un sombrero de ala ancha protege debidamente los ojos, las orejas, la cara y la parte posterior del cuello. Las gafas de sol con un índice de protección del 99%-100% frente a los rayos UVA y UVB reducen considerablemente los daños oculares debidos a la radiación solar. Las prendas de vestir holgadas y de tejido tupido que cubran la mayor superficie corporal posible también protegen contra el sol.



4. Utilizar cremas con filtro solar.

Aplíquese una crema protectora de amplio espectro, con factor de protección igual o superior a 30. Extiéndala generosamente sobre la piel expuesta y repita la aplicación cada dos horas, o después de trabajar, nadar, jugar o hacer ejercicio al aire libre.



5. Evitar las lámparas y las camas bronceadoras.

Las lámparas y las camas bronceadoras aumentan el riesgo de cáncer de la piel y pueden dañar los ojos si no se usa protección. Debe evitarse completamente su uso.



6. Proteger a los niños.

Los niños suelen ser más vulnerables que los adultos. Cuando estén al aire libre, hay que protegerlos de la exposición a los rayos UV como ya se ha explicado. Los bebés deben permanecer siempre a la sombra.



7. Tener en cuenta el índice UV.

Este importante dato le ayuda a planificar sus actividades al aire libre para evitar una exposición excesiva a los rayos del sol. Es necesaria protección solar siempre que el índice UV prevea niveles de exposición de moderados a altos, por ejemplo un índice UV de 3 o superior.