Ecuador está en la parte baja de la tabla global en talento y competitividad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador ocupa el puesto 87 de un total de 125 países y el 11 en América Latina y El Caribe en el Índice Global de Talento y Competitividad 2019 (GTCI, por sus siglas en inglés), presentado este martes 20 de agosto del 2019 en Quito.

Se trata de una evaluación comparativa anual que lleva a cabo el Grupo Adecco, uno de los principales agentes de recursos humanos del mundo, y que mide cómo los países y las ciudades crecen, atraen y retienen el talento humano como activo fundamental para impulsar la competitividad y fomentar su crecimiento.



La poca flexibilización laboral (facilidad de despido que lo ubica en el puesto 45), una escasa competitividad tecnológica (puesto 88) y una relación salario-productividad que lo sitúa en el lugar 74 de la tabla, colocan a Ecuador en una difícil posición a la hora de fomentar el talento humano y una mayor competitividad, de acuerdo al estudio.



Con una puntuación global de 33,94 este país pertenece al grupo con ingresos medio-altos de su respectiva área regional.



El informe analizó las economías de 125 países y 114 ciudades, entre ellas Guayaquil y Quito, aunque el estudio se enfocó en la capital ecuatoriana, donde fueron interpeladas empresas públicas y privadas, al contabilizar los promedios más altos en diferentes variables.



Los indicadores sitúan a Ecuador en el puesto 103 en cuanto al entorno, variable que contempla aspectos como el panorama regulatorio, de mercado, laboral y de negocios con valores como la competitividad, la estabilidad política, uso de las NTICS (nuevas tecnologías de la información y de la comunicación), y facilidad de cooperación.



En cuanto a la atracción (apertura interna y externa) está en el puesto 107; en crecimiento 56; en conservación 78; destrezas vocacionales y técnicas 77; y conocimiento global 90, calificaciones que lo ubican por debajo de vecinos como Perú y Colombia.



De los 125 países analizados, Ecuador destaca, sin embargo, en la categoría de crecimiento, que incluye aspectos vinculados con la educación formal, actualización de conocimientos y acceso a oportunidades de crecimiento, y donde supera en 20 puestos a Perú y se posiciona seis lugares por debajo de Colombia.



Con una población de 16,62 millones de habitantes, los expertos analizan que en el ámbito regulatorio Ecuador aún tiene pendiente una nueva legislación laboral mientras que recientes leyes de fomento productivo aún no se han traducido en una mayor inversión por parte de las empresas locales y extranjeras.



Renato Troya, gerente legal de Adecco en Ecuador, incidió en la presentación del documento en que el trabajador local tiende a acomodarse en su puesto a la luz de la seguridad laboral.



"Somos bastante dependientes y no queremos movernos si tenemos una relación de dependencia laboral. El ecuatoriano, al sentirse seguro, no quiere invertir más allá", explica Troya al aludir al profesional que no busca emprender ni dentro ni fuera de su propia empresa.



En cuanto a la competitividad, destaca que en relación a Latinoamérica, "de casi 29 países estamos en el puesto número 11, dentro de la media, con posibilidades de crecimiento en relaciones laborales pero con estancamiento en la capacidad de apertura al talento humano".



Recomienda una mayor flexibilización del sector laboral lo que, a su juicio, "permitiría una interacción de empresas extranjeras y de capital extranjero", y al Estado "identificar dónde están las falencias para localizar profesionales que desarrollen este talento competitivo".



El GTCI revela que Suiza, Singapur y Estados Unidos, además de varios países nórdicos, siguen liderando en temas de competitividad de talento humano, mientras que algunos países de Asia, América Latina y África experimentan un desgaste progresivo de sus bases.