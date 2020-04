Supermercados de Ecuador aplicarán horarios especiales el fin de semana

LEA TAMBIÉN

Las cadenas de supermercados atenderán con horarios especiales el fin de semana. Este sábado 18 y domingo 19 de abril del 2020 estará prohibido en Ecuador circular con vehículos particulares, como una de las medidas de aislamiento por la emergencia sanitaria ante el covid-19.

En el territorio nacional se mantiene el toque de queda y la restricción de movilidad específicamente para abastecimiento. Los ciudadanos podrán desplazarse el fin de semana entre las 05:01 y las 13:59, pero caminando.



En ese contexto, las cadenas de supermercados han establecido horarios especiales para la atención al público y recuerdan medidas básicas de prevención para evitar la propagación del coronavirus.



Corporación Favorita, que maneja los locales Megamaxi, Supermaxi y Akí, ha pedido a los clientes seguir estas recomendaciones:



- Venir una persona por familia.

- Ingresar con mascarilla y guantes.

- No asistir personas vulnerables, tercera edad y niños.

- No acudir en caso de presentar síntomas de coronavirus.



Megamaxi, Supermaxi y Akí atenderán solo el sábado, desde las 07:00 hasta las 12:30, incluso en los establecimientos ubicados en centros comerciales. El domingo, en tanto, sus locales no abrirán.



La cadena Coral Hipermercados atenderá el sábado y el domingo de 07:00 a 13:00. Este supermercado solo permite que una persona por familia ingrese a los locales, usando mascarilla.



Mi Comisariato, a su vez, informa en su sitio web que la atención de fin de semana será de 07:00 a 12:30. En esta cadena, además, se toma la temperatura de los clientes antes del ingreso a los establecimientos.



Almacenes Tía también abrirá sus locales de 07:00 a 12:30. Supermercados Santa María atenderá este fin de semana de 07:00 a 12:30; la empresa recordó a sus clientes que pueden hacer pedidos mediante aplicaciones como Rappi. Tome en cuenta que no habrá servicio de taxis ni de buses.





¿Cuál es la sanción por circular en vehículo el fin de semana?

La prohibición de circulación del fin de semana es para todas las placas de vehículos por la emergencia sanitaria. Los autos particulares y taxis que circulen sábado o domingo en Quito serán retenidos y llevados en winchas a los centros de retención vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).



Así lo informó la autoridad de Tránsito del Distrito Metropolitano: “(Los vehículos retenidos por la AMT) no podrán ser liberados hasta que termine la emergencia” (el COE ha suspendido actividades como eventos públicos durante todo mayo y abril y las clases en colegios del régimen Sierra y Amazonía serán virtuales hasta el final del año lectivo, en junio).



Quienes incumplen la restricción vehicular cometen una contravención de cuarta clase. La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario básico (es decir, USD 120) y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Adicionalmente, el conductor infractor deberá pagar el costo de la wincha y el pago por cada día de permanencia en el patio de tránsito.





¿Qué pasa con los salvoconductos el fin de semana?



En medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, el Ministerio de Gobierno ha otorgado salvoconductos para que personal de salud, de provisión de alimentos, medios de comunicación, etc. pueda movilizarse en vehículos particulares.



Sin embargo, el mal uso de ese permiso de circulación también se sanciona. Los conductores no pueden utilizar el salvoconducto del auto para ir al supermercado este fin de semana; tampoco pueden usarlo para actividades ajenas a las declaradas por el portador.



Para abastecerse en vehículo, todos los ciudadanos (incluso quienes tienen salvoconducto) pueden hacerlo una sola vez por semana, de acuerdo con la calendarización por placas.



Para abastecimiento entre 05:01 y 13:59 solo circulan, de lunes a viernes, los vehículos con placas terminadas en:



- 1 y 2, el lunes.

- 3 y 4, el martes.

- 5 y 6, el miércoles.

- 7 y 8, el jueves.

- 9 y 0, el viernes.



El fin de semana nadie circula.



La AMT desplegará más de un millar de agentes en las calles de Quito este fin de semana, duplicará los puntos fijos de revisión de documentos y aplicará operativos sorpresa con brigadas móviles de control para supervisar el cumplimiento de la prohibición de circulación y el buen uso del salvoconducto.