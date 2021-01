El Sistema General de Preferencias con EE.UU. puede renovarse entre febrero y marzo, según Canciller

Ecuador espera que el Sistema General de Preferencias (SGP) pueda renovarse en EE.UU. en febrero o marzo de este 2021. Así lo indicó el canciller Luis Gallegos.

El pasado 31 de diciembre del 2020 venció este mecanismo, que permitía que productos de 119 países del mundo, incluido Ecuador, ingresaran a territorio estadounidense sin aranceles o con uno menor al de aquellos no beneficiarios.



No es la primera vez que se presenta este escenario. La última renovación, por parte del legislativo del país norteamericano, se produjo en 2018; en esa época se determinó que el mecanismo tendría una extensión de tres años.



Iván Ortiz, director del centro de negocios de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito (Amcham), explicó que el sector privado esperaba que el 20 de diciembre pasado el congreso de EE.UU. aprobará la renovación del sistema, pero esto no ocurrió y ahora aspira que se posesione el nuevo Congreso y defina una fecha.



Los empresarios entienden que, por el cambio de autoridades en el país norteamericano, la votación podría tomar un par de meses.



Precisamente, eso indica el canciller. Gallegos señaló que este momento hay una transición política en EE.UU., por lo tanto, el Congreso de ese país no ha tratado el tema de la extensión del SGP.



Este 3 de enero del 2021 se posesionarán los nuevos legisladores estadounidenses y más adelante se elegirán nuevas autoridades dentro de esa función. Luego de eso se espera que se trate el SGP.



Dicho legislativo deberá votar para decidir la renovación y el período de vigencia del mecanismo.



Si eso no pasa, las exportaciones ecuatorianas que entren a EE.UU. pagarán unos USD 45 millones por aranceles en el 2021, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). 279 productos del país perdieron sus preferencias arancelarias para entrar al mercado estadounidense al terminar 2020.



Según Gallegos, si bien se cancelan aranceles, se prevé que haya reembolsos de esos pagos una vez que el legislativo trate la renovación y esta se active.



El impacto actual será para alrededor de 600 empresas exportadoras, según un estudio Fedexpor. Estas, principalmente, son comercializadoras de bienes no tradicionales como mango, conservas de frutas, algunos vegetales, hortalizas, flores y rosas.



En el caso del rubro tradicional, la mayoría de los productos, como el camarón, el banano, el cacao, entre otros, ya entran con 0% de arancel.



Con la expiración del SGP, de los 1 184 bienes de la oferta exportable de Ecuador a EE.UU., el 24% paga aranceles de hasta 17,9%.



Si a esto se suman los 455 productos que no son elegibles dentro del SGP, según Fedexpor, el 62% de la oferta exportable a EE.UU. tiene que pagar aranceles.



Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, considera que la incertidumbre por la expiración del sistema perjudica la competitividad de Ecuador frente a otras naciones que ya tienen acuerdos comerciales con EE.UU. y venden con precios más competitivos.

Martínez señaló que las rosas, que habían entrado al sistema en noviembre pasado, volverán a tener un arancel de 6,8%.



Los exportadores están confiados en que el nuevo Congreso renovará el SGP con una cláusula para que los beneficios sean retroactivos y que se devuelvan los valores de aranceles, tal como sucedió en el 2018.



El nuevo período de vigencia del mecanismo dependerá de los nuevos legisladores estadounidenses.



Mientras tanto, el canciller descartó por ahora que el gobierno analice ayudas a los exportadores para compensar. "Pensamos que aún no estamos en ese momento".