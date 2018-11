Ecuador inaugura servicio de salud amigable para menores embarazadas

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Salud de Ecuador anunció este lunes, 19 de noviembre del 2018, en Quito un nuevo servicio amigable para menores gestantes en el marco de la 'Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025'.

El plan busca generar, dentro de los establecimientos públicos de salud, un espacio para adolescentes en donde se reconozca sus derechos sexuales y reproductivos, garantizando al mismo tiempo una atención respetuosa e integral.



Los menores podrán obtener información, orientación, asesoría y atención clínica sin la compañía de sus padres y los centros sanitarios contarán con especialistas en sexualidad, psicología, nutrición, medicina general y clínica.



La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dijo que además de los equipos, personal y autorizaciones, los centros de salud deben tener las puertas abiertas para los menores de edad.



"Que no sea difícil llegar, que no se sientan juzgados cuando hacen alguna pregunta o tienen una necesidad; sus necesidades son igual de importantes que la de cualquier grupo etario", dijo la ministra en la ceremonia de lanzamiento.



Por su parte Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, aseguró que el proyecto responde a una demanda cada vez más creciente de que los servicios de salud se adapten a las necesidades, den confianza, confidencialidad y diálogo a las personas de este grupo poblacional.



"Hay mucha confusión en los jóvenes sobre todo en las mujeres respecto a cómo elegir formas de auto protección cuando se tiene una vida sexual activa, me parece vital la posibilidad de la consejería y la posibilidad del acompañamiento", dijo Cordero.