En Ecuador se puede circular sin salvoconductos, con excepción de Quito y Esmeraldas

En Quito y en el cantón Esmeraldas aún será necesario contar con el salvoconducto para circular durante los días que la calendarización por placas no lo permita.

El próximo 31 de octubre del 2020 dejarán de tener vigencia los salvoconductos que emitió y autorizó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, a través del Ministerio de Gobierno, durante el confinamiento.



Sin embargo, en la capital estos documentos serán válidos hasta el 15 de noviembre. Después de esa fecha el Cabildo seguirá con la emisión y entrega de salvoconductos a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito.



En días pasados el Municipio definió además que el sector productivo, comercial, de servicios y de la construcción que tengan las matrículas de sus automotores registradas como tal ya no requerirán de estos documentos desde el próximo 4 de noviembre.



En Quito no habrá restricción vehicular durante los cuatro días del feriado por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca, del 31 de octubre al 3 de noviembre.



Igualmente, en Esmeraldas no habrá limitaciones en el asueto, pero la restricción por placas se mantendrá en todo el cantón. Por ello, para circular todos los días serán necesarios los salvoconductos que emite actualmente el Municipio.



Los controles están a cargo de la Dirección Municipal de Tránsito. El director de esa entidad, Lenin Chica, señaló que continuarán con el control hasta que haya una nueva decisión.



En Santo Domingo habrá libre movilidad las 24 horas del día a partir del 31 de octubre. En este cantón rige una restricción de circulación vehicular entre las 24:00 y 05:00. Quienes opten por movilizarse en esas horas, antes del 31 de octubre, deben presentar el salvoconducto en los diferentes puntos de control.



Héctor Fiallos, gerente de la Empresa de Transporte, informó que esos operativos dejaron de ser una prioridad. Desde que finalizó el estado de excepción se dio una mayor flexibilidad para no obstaculizar, al menos, a sectores productivos como los vehículos que movilizan productos o mercadería entre cantones.



En Imbabura y Carchi hay libre circulación vehicular desde el 14 de septiembre pasado, al igual que en los cantones Pedro Moncayo (Pichincha) y San Lorenzo, Eloy Alfaro y Rioverde (Esmeraldas). La Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor) decidió dejar sin efecto la exigencia de los salvoconductos en los 15 cantones que integran la mancomunidad.



En Ambato, Riobamba y Cuenca continúa la libre movilidad, vigente desde el 14 de septiembre, por lo que los salvoconductos ya no son se solicitan en los controles que se realizan en ambas urbes.



El departamento de comunicación del Municipio de Ambato informó que en la reunión del COE cantonal prevista para el próximo viernes se analizarán las condiciones actuales de movilidad en la urbe.



En Riobamba, el COE cantonal aún no ha tratado el tema en sus reuniones semanales. En la urbe no hay restricciones de movilidad desde el pasado 9 de octubre. "Las medidas de protección que se aplicarán en el feriado han sido una prioridad. En las próximas reuniones analizaremos otras medidas", dijo Napoleón Cadena, alcalde de Riobamba.