Ecuador informó a Rusia que cumple con estándares internacionales en la producción de banano

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de Agrocalidad reafirmó, este martes, 17 de diciembre del 2019, que mantiene controles articulados locales e internacionales con el sector y la empresa privada en la producción de banano.

Esto luego de que el Servicio de Control Veterinario y Fitozoosanitario de Rusia advirtiera al país a inicios de diciembre de 2019 de la imposición de restricciones temporales en caso de que no tome medidas efectivas para cumplir las normas fitosanitarias por la presencia de la mosca jorobada en un lote de banano.



Agrocalidad explicó, a través de un comunicado, que el país cumple con las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF).



Desde el 2014 hasta el 30 de octubre de 2019, la entidad emitió 43 466 certificados fitosanitarios de banano a Rusia correspondientes a 7,8 millones de toneladas exportadas sin notificaciones de plagas. Por lo que, asegura, no hay probabilidad de presencia del insecto en la fruta.



Además, explicó que este tipo de mosca debe mantenerse a temperatura ambiente donde la temperatura no esté por debajo de 21°C o por encima de 31°C. Por lo que, asegura, el insecto difícilmente pudo haber resistido a las condiciones de transporte de banano, tomando en cuenta que las exportaciones provenientes de Ecuador, se realizan en contenedores refrigerados que mantienen una temperatura entre los 12 a 13,5°C.



Agrocalidad ya se había pronunciado el 1 de diciembre sobre el tema y refirió a las autoridades rusas que este insecto no es endémico y que podría tratarse de contaminación cruzada. Hasta la tarde de ayer estaba previsto enviar un informe a las autoridades rusas para desvirtuar la presencia del insecto.



Superar esta barrera fitosanitaria es clave en las exportaciones de banano. Rusia es el segundo destino en monto de envíos, con 61,5 millones de cajas, después de la Unión Europea (UE), con 81,9 millones, según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).