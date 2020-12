Ocho cosas que debe saber para evitar que le roben al entrar o al salir del banco

A la mujer le arrebataron USD 25 000 en efectivo. El dinero lo había retirado de una agencia bancaria ubicada en Machachi, en el cantón Mejía. Salió del banco sin notar que seis personas la seguían.

Al llegar a una gasolinera fue interceptada y golpeada en la cabeza con un arma de fuego.



El hecho ocurrió la mañana del lunes 14 de diciembre. Ese mismo día, la Policía activó un proceso de búsqueda y dio con el paradero de la banda.



Cinco hombres y una mujer fueron atrapados. El dinero se recuperó.



La Policía, a través de sus canales de comunicación, inició una campaña para prevenir los robos a personas, en la modalidad de sacapintas.



En este mes, las bandas se activan, porque la gente recibe el decimotercer sueldo y porque las empresas, sobre todo pequeñas, mueven altas cantidades de dinero en efectivo para cumplir con la obligación laboral.



Este jueves 17 de diciembre, la Policía entregó ocho consejos para que la ciudadanía pueda prevenir ser víctima de los sacapintas.

Recomendaciones



1. -Si va a retirar dinero pida en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana el servicio de traslado de valores. Así, un grupo de agentes lo escoltará desde el banco hasta su destino y evitarán un atraco.



2. - Como norma general y cuando las sumas son altas, el banco realizará un proceso de validación y autorización de retiro de dinero. Esto puede tardar de cinco a 20 minutos. En este tiempo, mientras usted se encuentra dentro de la entidad financiera revise si hay personas que lo observan o que, aparentemente, hacen fila.



3. - Las bandas de sacapintas actúan entre dos o más personas. Un sospechoso vigila en el banco, otro en la puerta y el resto se encarga de la movilización y rutas de escape. Por esa razón se recomienda que no vaya solo. Pida que una o más personas de confianza lo acompañen.



4. - Según la Policía, el 78% de los robos se produce en bancos cuyas puertas dan directamente a la calle. Lo recomendable es que elija una entidad financiera dentro de un centro comercial, donde hay guardias de seguridad. Estacione su vehículo en un lugar cercano.



5. - Si usted quiere realizar una transferencia hágalo por Internet o pida ayuda en el balcón de servicios. Otras opciones son el uso de cheques, tarjetas de crédito y no el efectivo.



6. - No use la misma entidad bancaria, cambie de rutina. Si usted acostumbra a retirar o hacer depósitos en el mismo lugar y a la misma hora aumenta el riesgo de ser identificado por las bandas. Una opción puede ser no realizar la misma ruta desde y hacia el banco o cooperativa de ahorro y crédito.



7. - Acuda al banco en los días y horarios de menor afluencia de público. Lunes y viernes son los días que más casos de sacapintas se reportan y son también los días en los que hay más afluencia de personas en estas entidades financieras.



8. - Al salir no camine por la calle con el dinero. No vaya en taxi ni use un bus. Es mejor que acuda en un vehículo propio o de un familiar. Lo recomendable es que otra persona cercana vaya con usted en el auto y use un segundo auto como escolta.



La Superintendencia de Bancos también recomienda que todas las transacciones se realicen por los bancos virtuales.