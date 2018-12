Gobierno explica los resultados de su gira en China

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez; el Canciller José Valencia y el Secretario Particular de la Presidencia Juan Sebastián Roldán darán una rueda de prensa este martes 18 de diciembre del 2018, en el salón azul del Palacio de Carondelet.

En el evento, que tenía previsto iniciar a las 11:00, se detallarán los resultados del viaje a China que realizó el Presidente Lenín Moreno entre el 12 y 13 de diciembre, junto a una comitiva de ministros de Estado y empresarios.



Uno de los principales objetivos de este viaje fue conseguir financiamiento para el Presupuesto 2019.



Tras reunirse con su homólogo Xi Jingping, el pasado 13 de diciembre, Moreno confirmó que Ecuador consiguió un crédito de USD 900 millones del banco chino CDB, a una tasa de 6,5% y seis años plazo, sin comprometer crudo.



Ecuador mantiene vigentes siete contratos petroleros que incluyeron créditos y anticipos de dinero atados a la venta de crudo a largo plazo. De ellos, cuatro son con Petrochina, uno con Unipec y dos con la empresa Petrotailandia.



Este lunes, 17 de diciembre, el ministro de Energía, Carlos Pérez, dijo que en la gira a China, el país logró renegociar dos contratos con Petrochina y Unipec. "Con lo cual el CDB nos concedió un financiamiento de USD 900 millones en mejores condiciones para el país”.



Añadió que "se logró mantener la misma cantidad de crudo acordado con anterioridad en esos contratos, sin comprometer crudo adicional; es decir, lo que hemos conseguido es estirar las fechas de entrega de ese crudo para poder conseguir fondos para el país”.



El Ministro no precisó qué condiciones puso el gigante asiático para conceder estos beneficios.



Según Pérez, que fue parte de la comitiva que estuvo en China, el Gobierno también puso en la mesa de diálogo las obras ejecutadas por firmas chinas que tienen observaciones y problemas técnicos, como la Hidroeléctrica Coca Codo.



Pérez dijo que en las reuniones sostenidas con Xi Jinping y otras autoridades de ese país, se generó el compromiso de que las empresas chinas que no han cumplido con el 100% de los proyectos desarrollados en el Ecuador “tienen la obligación de hacerlo”. “Nosotros no recibiremos ningún proyecto con fallas. Estamos trabajando para que se resuelvan los problemas” a fin de que la obra pueda ser recibida por el Gobierno, dijo Pérez.