¿Qué indicadores epidemiológicos evaluó el MSP antes del decreto de estado de excepción en 16 provincias?

El Ministerio de Salud Pública analizó la tasa de incidencia acumulada de casos covid-19 y el porcentaje de positividad de las muestras procesadas para describir la evolución de la pandemia en Ecuador. Esto fue parte del sustento para decretar el estado de excepción en 16 provincias.

La Cartera de Estado, como líder de la Mesa Técnica 2 del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, elaboró un informe de 50 páginas. Ahí analiza, entre otros puntos, que los casos confirmados de covid-19 en los primeros cuatro meses de este 2021 equivalen al 54% de los contagios acumulados en el Ecuador.



Desde enero hasta el 18 de abril, fecha de corte del análisis, se calculó un promedio de 21 482 casos nuevos por mes. “Situación alarmante debido al aumento de la velocidad de transmisión durante el 2021”, establece el MSP en el documento.



De acuerdo con el análisis de las tasas de incidencia acumuladas, indicador clave para determinar la velocidad con la que avanza el número de contagios, Galápagos es la provincia que lidera la lista con más de 4 000 casos por cada 100 000 personas.



La segunda provincia con un incremento en la tasa de incidencia es Pichincha, territorio en donde el aumento de contagios ha sido sostenido desde el año anterior. Esta tendencia creciente en las tasas es similar para el resto del país.



La cartera de Estado señala que el estado de excepción anterior que duró siete días (del 2 al 9 de abril) fue un tiempo demasiado corto, el cual “no impactó en la reducción de casos covid-19 y los casos continuaron aumentando”.



El otro indicador, que permite establecer la velocidad de transmisión del virus, es el porcentaje de muestras procesadas que salen positivas. Hasta el 18 de abril, a nivel nacional el porcentaje de positividad era del 32%, pero una semana después- hasta 25 de abril- subió al 39%.



Sin embargo, hay 12 provincias (Orellana, Sta. Elena, Loja, Manabí, Pastaza, Cotopaxi, Sucumbíos, Esmeraldas, Sto. Domingo, Bolívar, El Oro e Imbabura) que tienen más de 40 positivos al coronavirus por cada 100 pruebas efectuadas.



Cuando este porcentaje supera el 20%, para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el país está en un riesgo alto de transmisión. Esto se aplica para 23 provincias, excepto Galápagos, que se encuentra en riesgo medio y es una de las localidades que no entró en estado de excepción focalizado.



Las islas tienen la tasa de incidencia más alta, pero apenas 8% de positivos. ¿Qué ocurre en este caso? El epidemiólogo, Daniel Simancas, explica que se están haciendo muchas muestras y por eso se identifican más casos y, como consecuencia, la positividad baja. A esto se conoce como rastreo de contactos.



Simancas enfatiza que se esperaría que estos casos sean detectados a tiempo.



En el resto del país, Daniel Rodríguez, especialista en Salud pública, en cambio, explica que se hace poco testeo y, por tanto, se reportan menos casos y tasas de incidencia más bajas, pero la positividad de las muestras se dispara, al punto de llegar a 40% de positivos. “Mientras más testeo haces, más casos puedes diagnosticar y vas a incluir a más personas, que no necesariamente tienen síntomas o están enfermas y la positividad disminuye”.



Ambos especialistas concluyen en que en el país todavía se maneja un subregistro de casos covid-19, tras un año de la pandemia.



Por otra parte, el número reproductivo efectivo, que es la estimación de cuantas personas, en promedio, se han contagiado cada día a partir de los casos existentes observados durante una epidemia, es superior a 1 en Morona Santiago, Imbabura, Carchi, Azuay, Zamora Chinchipe, Pichincha, Orellana, Cañar, evidenciando así la transmisión comunitaria sostenida en todas las provincias del Ecuador.



Este cálculo de la velocidad de transmisión lo realizó el MSP con el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional (MSP), hasta el 17 de abril pasado, pero cinco días después este panorama no varió...