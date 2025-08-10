El Gobierno de Ecuador se pronunció sobre la situación de los estudiantes ecuatorianos de medicina en Argentina. Lo hizo tras el reciente anuncio del Ministerio de Capital Humano argentino de convalidar únicamente títulos médicos otorgados por universidades acreditadas por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME).

Ecuador responde a nueva medida argentina que afecta a estudiantes de Medicina

Mediante un comunicado difundido por Diana Salazar en su cuenta de Instagram, la administración ecuatoriana informó que sigue de cerca el caso a través de su Embajada en Buenos Aires.

Rechazó categóricamente cualquier acto de deshonestidad académica o práctica que afecte la ética profesional, defendiendo la integridad de sus titulados.

El pronunciamiento reafirma que las 22 carreras de Medicina en Ecuador cuentan con acreditación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES).

Ecuador defiende calidad académica

Este organismo ejecuta procesos rigurosos para garantizar que la formación de los futuros médicos ecuatorianos cumpla con altos estándares técnicos nacionales e internacionales.

La acreditación del CACES respalda la calidad y solidez de los programas académicos en el país.

Además, detallaron que el CACES ha gestionado ante la WFME su reconocimiento como organismo evaluador.

Recientemente recibió una respuesta oficial que lo declara elegible. Eso permitirá que en próximas evaluaciones de carreras de salud se pueda aplicar esta certificación internacional.

El Gobierno ecuatoriano ratificó su compromiso con la calidad, transparencia y excelencia en la educación superior.

Se comprometió a fortalecer mecanismos contra el fraude académico para proteger la confianza en los profesionales del área de la salud, tanto dentro como fuera del país.