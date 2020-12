Nuevos requisitos para el transporte aéreo de pasajeros en Ecuador

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional actualizó las disposiciones para el transporte de pasajeros por vía aérea. Los protocolos que rigen establecen que todo viajero que arribe al Ecuador desde el extranjero debe presentar de forma obligatoria el resultado negativo de una prueba PCR. El examen debe realizarse como máximo dentro de los 10 días previos al embarque para el viaje a Ecuador.

Asimismo, con la presentación de la prueba PCR negativa no se requerirá aislamiento obligatorio. Adicionalmente, el COE Nacional dispuso que se realizará de forma aleatoria la prueba rápida de antígenos de covid-19 a los pasajeros que arriben en vuelos internacionales. Este test será tomado en los aeropuertos internacionales de entrada al país y su realización estará a cargo del Ministerio de Salud Pública.



En el caso de que un pasajero no cumpla con las disposiciones de embarcarse con una prueba PCR negativa se le aplicará el examen rápido de antígenos en la terminal aérea de llegada a nuestro país. Si este examen tiene resultado positivo, el recién llegado deberá cumplir aislamiento obligatorio por 10 días contados a partir de la fecha de toma de la muestra.



Los residentes en el Ecuador guardarán la cuarentena en la dirección que declaren a su ingreso. En el caso de los pasajeros que no residen en nuestro país y que no tengan una dirección para declarar, efectuarán el aislamiento en un hotel regulado por los ministerios de Turismo y de Gobierno. En este último caso los costos de alojamiento, alimentación y transporte serán cubiertos por cada persona.

En el caso de tener un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos contra covid-19, los pasajeros recién llegados deberán cumplir aislamiento obligatorio por cinco días, siempre que no presenten síntomas.



Se determinó también que los viajeros menores de 14 años y los miembros de la tripulación de los aviones están exentos de realizarse la prueba de antígenos.



En el caso de que un pasajero a su llegada al Ecuador presente síntomas relacionados con covid-19, como temperatura elevada, tos, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, etc, independientemente del resultado de la prueba PCR y de la prueba rápida de antígenos, será evaluado por el personal de salud para su aislamiento y tratamiento.

La corporación Quiport informa, además, que para prevenir el ingreso del virus al país por el aeropuerto de Quito, se han instalado cámaras térmicas para medir la temperatura corporal; alfombras para la desinfección del calzado y las ruedas del equipaje; pantallas protectoras para evitar contacto directo entre personal aeroportuario y pasajeros; bandas de seguridad para asientos restringidos; 500 dispensadores de desinfectante de manos y señalética en el piso para facilitar la referencia de la distancia social requerida.



El COE Nacional recuerda que rige el toque de queda entre las 22:00 y las 04:00, por un periodo de 15 días, a partir del pasado lunes 21 de diciembre. Para el traslado desde y hacia el aeropuerto entre estas horas, se debe presentar una copia de los documentos de viaje del pasajero.



Las autoridades locales y nacionales coordinan acciones para garantizar el pleno funcionamiento del Aeropuerto Mariscal Sucre en estos días en los que rigen el estado de excepción y el toque de queda.