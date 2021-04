Ecuador reporta primer caso de la variante de Brasil, en Loja

En el país se reportó el primer caso de la variante de coronavirus denominada P.1, originaria de Brasil. Se identificó en un hombre que está hospitalizado en una casa de salud del Seguro Social en Loja. Lo confirmaron el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, y el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

Los datos se recolectaron el martes 6 de abril del 2021. La muestra fue tomada por parte de los profesionales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). Luego se realizó el estudio de secuenciación (huella del virus) en el Instituto de la USFQ, según información subida en su cuenta de red social Twitter.



En medio de su recorrido en un punto de vacunación, ubicado en el barrio San Carlos, en el norte de Quito, el titular de la Cartera sostuvo que detectaron cuatro casos de la variante ‘londinense’ que ya circulaba en el país desde diciembre; y uno de la de Brasil.



“Tenemos una variante nueva que ha ingresado y estamos haciendo el recorrido; dónde ha sido el ingreso para poder hacer cercos y ver dónde seguimos buscando activamente los casos de forma oportuna”.



En el país se informó sobre el primer caso de la ‘londinense’ el 11 de enero del 2021. Hasta el 17 de febrero se reportaron siete en Pichincha y El Oro; uno de ellos no tiene nexos epidemiológicos, por lo que se habló de una transmisión comunitaria.



Hasta el momento, las tres variantes mencionadas son consideradas “de mayor preocupación”, para las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas son la de Inglaterra, la de Brasil y la de Sudáfrica -las dos primeras ya registradas en el país-. Aunque hay más de 4 000 en todo el mundo; las restantes no tienen un impacto significativo.



Para Olivier Schwartz, responsable de la unidad Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, y citado por France24, hay varias hipótesis que preocupan. "Puede que la carga viral de las tres variantes sea más elevada, que la variante penetre más fácilmente en las células o que se multiplique más rápidamente".

Mientras que investigadores de la Universidad de Harvard -citados por el mismo medio internacional- plantearon otra hipótesis relacionada con que la infección podría durar más que la del coronavirus clásico y por lo tanto prolongar el periodo de contagiosidad de un individuo. Esto refiriéndose a la variante de Reino Unido.