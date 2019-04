Ecuador cree que el ‘brexit’ no afectará a sus relaciones con el Reino Unido

LEA TAMBIÉN

La ministra de Turismo de Ecuador, Rosi Prado de Holguín, manifestó este martes, 16 de abril del 2019, que el 'brexit' es un "tema interno" del Reino Unido con la Unión Europea (UE)" que no afectará a las relaciones con su país.

Prado de Holguín hizo estas declaraciones a Efe, a dos días de la celebración en Londres del webminar 'Ecuador, 4 Worlds to enjoy', con el que se pretende "dar a conocer cuatro regiones del país, su conectividad, sus atractivos, la gastronomía y la cultura".



La ministra rechazó que el proceso de salida del Reino Unido del bloque comunitario, previsto ahora para el 31 de octubre tras un nuevo aplazamiento de los Veintisiete, vaya a alterar la relación de Londres con Quito.



"Los ecuatorianos respetamos todas las decisiones soberanas de cada país y de sus pueblos. En ese contexto, las relaciones diplomáticas y turísticas entre Ecuador y Gran Bretaña están en muy buenas condiciones; por lo tanto, el brexit no es un tema que pueda afectar al turismo entre nuestras naciones", dijo.



Sí adelantó que Ecuador "se encuentra trabajando para lograr un acuerdo comercial con el Reino Unido" y que su país quiere "fomentar las exportaciones no petroleras y también las importaciones, así como aumentar el número de visitantes, que todavía es muy deficiente, y mantener las preferencias arancelarias".

Desde las oficinas comerciales de Ecuador en Londres, pormenorizó, se incentivarán las exportaciones de productos agrícolas -como la pitahaya y el chía-, las de bienes de servicio -como el transporte y la sanidad- e incrementar la oferta turística y la atracción de inversiones.



Entre los planes de su cartera para 2019, la ministra avanzó que su desea fomentar el "turismo accesible" a fin de incrementar el número de visitantes extranjeros.



Entre los años 2017 y 2018, Ecuador experimentó un crecimiento en el número de turistas de un 11%, una cifra que quieren aumentar con "nuevos proyectos y nuevas estrategias con las que obtener mejores ingresos".



"Uno de esos planes será el turismo accesible, convertir Ecuador en un destino accesible (...) y demostrarle al mundo que es muy fácil venir aquí", agregó.

Por otra parte, la ministra habló del caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en la embajada de Ecuador en Londres el pasado jueves 11 de abril, al poner fin ese país al asilo que le otorgó en 2012 el anterior Gobierno de Rafael Correa.



Prado de Holguín esgrimió que Ecuador actuó "bajo las normas de derecho internacional", haciendo respetar la "soberanía" de este país.



"Por parte de Ecuador, cumplimos con el protocolo de convivencia acordado para otorgar el asilo y cumplimos con nuestras obligaciones, lo cual no fue respetado por Assange, quien violó reiteradamente las disposiciones", señaló.



Subrayó finalmente que "jamás se pueden dejar de respetar los derechos humanos", por lo que Ecuador ha pedido "garantías" de que el activista "no será extraditado a un país donde pueda sufrir torturas o corra peligro por su vida".