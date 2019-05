Ecuador descarta relación entre acuerdo con Londres y fin de asilo a Julian Assange

LEA TAMBIÉN

El canciller de Ecuador, José Valencia, descartó cualquier relación entre el nuevo acuerdo que suscribe su país este miércoles, 15 de mayo del 2019, con el Reino Unido y el fin del asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el pasado 11 de abril.

Interpelado acerca de si el acuerdo se suscribía una vez que había finalizado el asilo de Assange, situación que marcó la relación bilateral entre los dos países en los últimos siete años, Valencia lo rechazó de plano.



Según declaró a los medios, el acuerdo comercial "responde a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y debe haber un nuevo mecanismo para, digamos, regular el comercio".



Recalcó que el nuevo marco que se suscribe este 15 de mayo en el palacio presidencial en Quito, será rubricado no solo por Ecuador, sino también por Colombia y Perú, que "no han tenido este tipo de incidentes de asilos con el Reino Unido" y que , "por lo tanto, no hay relación con el caso Assange".



El jefe de la diplomacia ecuatoriana adelantó que el acuerdo comercial reemplazará los entendimientos en este ámbito que había hasta la fecha entre los tres países sudamericanos y la UE, "que van a dejar de estar vigentes para el Reino Unido" en vista de la próxima salida del bloque comunitario.

Ecuador, Perú y Colombia mantienen un acuerdo multipartes con los Veintiocho.



En este contexto, Quito aspira a mantener las fronteras abiertas con la nación británica una vez que deje de integrar la UE.



En la firma del convenio que tendrá lugar en el Palacio de Carondelet, participará el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Pablo Campana; el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Edgar Vásquez Vela; la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Laura Valdivieso, y el ministro de Estado de Política Comercial del Reino Unido, George Hollingbery.



Se trata de un instrumento, "que traslada y conserva la mayor parte de las disposiciones del Acuerdo con la Unión Europea, con algunos ajustes necesarios que permitirán adaptar dichas condiciones a la relación bilateral con el Reino Unido", indicó un comunicado oficial.



En 2018, Ecuador exportó USD 187 millones al Reino Unido, e importó 151 millones, siendo los principales productos ecuatorianos enviados al mercado británico el atún en conserva, el banano, camarón, abacá y flores.