Gobierno plantea reforma a la Ley de Movilidad Humana en Ecuador

La ministra del Interior, María Paula Romo, reveló este miércoles 24 de julio del 2019 que tres de cuatro integrantes del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que fueron capturados en Nicaragua el 26 de junio pasado, habían ingresado al continente americano por el Ecuador.

"El 26 de junio cuatro integrantes del Estado Islámico fueron detenidos en Nicaragua. Tres de los cuatro tuvieron como su puerto de entrada a América el Ecuador", dijo la funcionaria.



Sin profundizar en detalles, Romo señaló que se trata de "una de las alertas más graves que el país conoce desde que flexibilizó las reglas migratorias" en el anterior Gobierno.



"Esto nos obliga, con mucha más intensidad a retomar la discusión sobre una reforma a la Ley de Movilidad Humana" vigente desde 2017, agregó.



Romo alertó del tema a los integrantes de la Comisión de Soberanía, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea, en donde compareció para presentar un informe de gestión y en donde se analizan dichas reformas.

"El tema de regular la migración no es un problema que solamente tiene relación con flujos irregulares en el Continente", añadió.



La Ministra insistió en que se requiere "tener una migración ordenada porque las amenazas en las que el país está involucrado, si es que no lo hacemos, son muy graves".



Dijo que el Ejecutivo planea enviar a la Asamblea una propuesta de reforma a la Ley, que incluirá revisar la lista de países a los que se requiere visas, sin anunciar fechas.



"El concepto de la ciudadanía universal no tiene que ser cambiado, tiene que ser regulado. No se trata de decir que alguien deja de ser ciudadano por su nacionalidad, todo el mundo tiene derechos independientemente de su nacionalidad, pero eso no se puede interpretar como que ya no hay ninguna regulación", apuntó.



Romo manifestó que esta denuncia también fue analizada en el encuentro que se dio el sábado pasado, 20 de julio, en Guayaquil entre el presidente Lenín Moreno y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.



El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores, manifestó que requerirá más detalles al respecto para conocer si los terroristas ingresaron a territorio ecuatoriano y por cuánto tiempo estuvieron.



"La información fue muy corta. Pediremos información para conocer quiénes son y por qué están ese listado de ISIS. Y cuál fue el protocolo que aplicó el Ministerio del Interior", manifestó Flores.