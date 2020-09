¿Qué necesita Ecuador para reducir la cantidad de parlamentarios como Italia?

LEA TAMBIÉN

Italia realizó un referendo el domingo 20 de septiembre del 2020 y votó a favor para bajar el número de parlamentarios, de 945 actuales a 600. Para que ocurra ese escenario en el Ecuador, es necesaria una reforma parcial a la Constitución.

La Corte Constitucional ya se ha pronunciado en más de una vez para aclarar que reducir el número de asambleístas no requiere de una Asamblea Constituyente, sino de una reforma parcial a la Constitución acorde a los artículos 441 y 442.



Al menos cuatro propuestas para reducir el número de asambleístas se han presentado en los últimos dos años en Ecuador. Actualmente son 137 parlamentarios y podrían aumentar con el próximo censo nacional pues la Constitución establece que, si aumenta la población, también lo hará el número de parlamentarios.



El tema sigue en el debate en medio de la aguda crisis derivada de la pandemia y las denuncias de corrupción y otras acusaciones que enfrentan 60 legisladores. De las propuestas, dos son impulsadas desde la ciudadanía y otras dos a iniciativa de los propios asambleístas, aunque estas últimas no pasaron del Pleno.



La que mayor avance tiene es la iniciativa ciudadana de reforma constitucional que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática.



El proyecto apunta a transformar la Asamblea en un órgano bicameral, lo que también supone que el número de integrantes se reduciría de 137 a 109 legisladores, es decir, 28 menos.



El segundo debate y aprobación de la propuesta se dará en 90 días, después de que el miércoles pasado el Pleno de la Legislatura concluyó el primer debate. Además, deberá superar un referendo, de acuerdo con el artículo 442 de la norma suprema.



La iniciativa cuenta con más de 300 000 firmas de respaldo, según el Comité, además de un dictamen favorable de la Corte Constitucional. A su vez, incluye la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y garantizar una mayor autonomía para la Fiscalía.



Antes de que esta propuesta llegase al Parlamento, hubo otras dos iniciativas que no fueron aprobadas por el Pleno. Una, del exasambleísta y ahora alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otra de Fabricio Villamar (exCreo).



La de Villamar terminó en el archivo el 14 de julio pasado, después de que obtuviera solo 52 votos (cuando se requerían 91) para ser aprobada en el Pleno. Hubo 68 legisladores, en su mayoría del correísmo y AP, que votaron en contra. También 1 voto en blanco y 12 abstenciones.



El objetivo era que se pudiese elegir un asambleísta por cada 250 000 habitantes con lo cual se hubiese reducido en un 20% el número de legisladores.



La del ahora alcalde de Quito tampoco tuvo fuerza al interior del Parlamento, en 2018. “Yo cuando fui Asambleísta recolecte la cantidad de firmas necesarias para reducir a 52 de 137 actuales y con el nuevo censo serán más, ahorrando más de 120 millones (por) período, pero casi me pegan, algún día será”, tuiteó Yunda, tras conocer de una reforma similar aprobada en Italia.

Actualmente se elige a 15 asambleístas nacionales, dos asambleístas por cada provincia, uno más por cada 200 000 habitantes y seis asambleístas por el exterior. Con el próximo censo nacional, podrían aumentar a 156 parlamentarios.



Otra iniciativa ciudadana para reducir el número de legisladores, a través de una reforma parcial a la Constitución, obtuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional en marzo pasado.



Se trata de un proyecto del ciudadano Marco Vinicio Harb, que busca suprimir los asambleístas nacionales y reducir a los legisladores provinciales y del exterior.



Para continuar con el trámite requiere del “respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral”, es decir, 1 060 960 firmas.

El sueldo de cada legislador es de USD 4 759, sin incluir viáticos, esto es cerca de USD 60 000 al año.