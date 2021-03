Ecuador tuvo récord de exportaciones no petroleras en 2020 pese a la pandemia

Ecuador registró en 2020 un récord "histórico" de exportaciones no petroleras de casi unos USD 15 000 millones, pese a la circunstancias de la pandemia, informó este viernes 12 de marzo del 2021 el titular de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, en un encuentro con inversores estadounidenses.

"Hubo un incremento en volumen y en diversificación del 10% con respecto a 2019", aseguró el Ministro, que cifró la cantidad total en cerca de USD 15 000 millones.



Ontaneda atribuyó ese crecimiento al "giro importante" de su país en política comercial internacional, una política ahora "regida por el pragmatismo, abriendo nuevas puertas a un mundo cada vez más globalizado".



El responsable ecuatoriano compareció en un foro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), donde expuso la ambición de su país por seguir creciendo, las medidas adoptadas estos últimos cuatro años y las oportunidades que ofrece al mercado estadounidense.



El actual Gobierno dirigido por Lenín Moreno terminará sus funciones el 24 de mayo, lo que ha despertado algunos recelos por el cambio que se prevé, que el Ministro trató de disipar asegurando que las medidas adoptadas son política de Estado.



"Dentro de la política pública está promover e incentivar el crecimiento de exportaciones no petrolera y la inversión extranjera", enfatizó.



Entre los productos punteros destacó el camarón, con USD 6 000 millones den exportaciones ("es el camarón mas delicioso del mundo y no lo digo yo como ministro") y el sector pesquero, con el atún como producto premium, con USD 1 600 millones.



Pero también el sector bananero, con 500 000 plazas de empleo directo e indirecto; las flores, fuente de empleo de mujeres en un 60%; el cacao, con 120 000 familias involucradas en esta cadena de valor; además del café.



"Ecuador ha evidenciado que está preparado para suministrar al mundo alimentos con altos protocolos en bioseguridad, productos premium y sostenibles", aseguró Ontaneda y destacó que "nueve de cada diez empleos en el país se generan por los encaminamientos productivos".



En los esfuerzos del Ejecutivo ecuatoriano para fortalecer la inversión y las exportaciones se han adoptado una serie de leyes para garantizar la seguridad jurídica mas allá de los cambios de Gobierno, y también una estrategia de apertura en busca de alianzas comerciales, de las que destacó cuatro.



La primera, la búsqueda de un reforzamiento de la relación comercial con EE.UU., su principal socio comercial y con el que ha entrado en negociaciones para buscar un tratado comercial amplio en el futuro.



Pero también un acuerdo con la a Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA), otro con el Reino Unido una vez retirado de la Unión Europea (UE), y un tercero con Chile como base de una futura extensión hacia la Alianza del Pacífico de la que Ecuador es observador.



En cuanto a las inversiones, destacó que el Ejecutivo ha captado unos USD 3 000 millones, con "reglas que no cambien en el transcurso de una Administración, porque las inversiones son a mediano y largo plazo".



El futuro de las estrategias del Gobierno de Moreno quedarán a partir de mayo en las del presidente que salga elegido en las elecciones del 11 de abril.