Ecuador hace 13 pruebas de covid-19 por cada 1 000 habitantes

"No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no ‎podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está ‎infectado. Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: pruebas, ‎pruebas, pruebas.‎...”.

Este mensaje de Tedros Adhanom, director de la OMS, de mediados de marzo pasado, en el caso del Ecuador no se ha traducido en exámenes masivos a pacientes sintomáticos y asintomáticos.



Las cifras oficiales muestran que a escala nacional no se han realizado ni 50 pruebas por cada 1 000 habitantes, hasta este 26 de julio del 2020.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) reporta 230 613 muestras tomadas en las 24 provincias del país, lo cual representa 13 por cada 1 000 personas, por lo que aún la prioridad son los sintomáticos.



Según la autoridad sanitaria, el procesamiento de resultados de muestras -de forma global- está a cargo del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi), del sector privado y de universidades.



Sin embargo, el tamaño de la muestra (número de muestras por 1 000 habitantes) no es representativo, según los expertos, para poder sacar conclusiones confiables a nivel nacional y provincial.



La provincia con más número de muestras por 1 000 habitantes es Galápagos, pero no llegan ni a 50. Hay que tomar en cuenta que su población es de las más pequeñas del país.



Pese esto, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó mediante un comunicado de prensa que las islas de San Cristóbal y Santa Cruz fueron declaradas libres de covid-19.



Luego de Galápagos están tres provincias amazónicas igualmente pequeñas: Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, que demandan más pruebas de diagnóstico, sobre todo, en zonas alejadas.



Santo Domingo, cuyo nivel de contagio se ha acelerado en el último mes y es la tercera provincia con más contagiados este momento, tiene una tasa de 17 muestras por cada 1 000.



En la misma situación están Orellana y Tungurahua. Esta última localidad junto con Santo Domingo está entre las 14 donde se mantienen las restricciones del toque de queda y prohibiciones de reuniones sociales.



Hay que destacar que Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, que tienen más habitantes, más pacientes positivos y más muestras tomadas, en este indicador se observa que aún las pruebas son insuficientes.



Pichincha, incluso, está por debajo de la media nacional, cuando Quito es el primer cantón con más transmisión del virus actualmente.



Las provincias en donde menos muestras se están tomando son: Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura y Cañar, que demandan más atención por el crecimiento de contagios.



La cantidad de exámenes de laboratorio que se realicen siguen siendo claves en el país, cuando todavía el 36% de los que se someten a una prueba reciben resultados positivos.



Por otra parte, de los 9 088 fallecidos registrados por el MSP, el 38% son sospechosos de haber tenido la enfermedad, pues presentaban alguno de los síntomas. A este grupo no les aplicaron pruebas antes de morir o cuando fallecieron todavía no salían los resultados...

En conclusión, todavía no está realizando el número de exámenes de detección que se requieren a nivel local, en donde el virus sigue en expansión.