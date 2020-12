Ecuador toma prueba de antígenos aleatoria a pasajeros que arriban desde destinos internacionales

La realización de la prueba de antígenos de covid-19 para quienes ingresen por vía aérea se amplió, de acuerdo con información del COE nacional. Desde el martes 22 de diciembre de 2020, se inició con la toma de forma obligatoria a todos los pasajeros que procedan desde la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Sudáfrica, pero, este lunes 28 de diciembre, se explicó que, también, se lo hace -de forma aleatoria- para quienes arriben de otros destinos internacionales.

Debe ser tomada en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, por parte del personal del Ministerio de Salud. Además, los pasajeros ecuatorianos o extranjeros deberán presentar de forma obligatoria una prueba RT-PCR negativa vigencia máxima de 10 días antes al momento de su arribo. En ese caso, no se requerirá el aislamiento obligatorio.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que de esta forma se busca tener mayor seguridad en el control porque se tiene el resultado de la prueba de PCR-RT y la de antígenos.



En la caso de que el pasajero no cumpla con las disposiciones de embarcarse hacia el Ecuador con una prueba PCR-RT negativa y al llegar su prueba de antígenos sea positiva, deberá cumplir el aislamiento obligatorio por 10 días. Si es ecuatoriano lo hará en la dirección que declaró y si es extranjero y no tiene una dirección, lo hará en los hospedajes previstos por el Ministerio de Turismo y los costos deberán ser asumidos por el pasajero.



La secretaria General de Comunicación de la Presidencia, María Caridad Vela, dijo que la variación del virus, que inicialmente se notificó desde el Reino Unido, ya ha sido identificada en 27 países, por se intensificaron los protocolos de seguridad para los pasajeros que tienen esas nacionalidades. En diciembre de 2020 solo han ingresado al Ecuador 53 pasajeros con nacionalidad del Reino Unido. “Nos enfocamos en conocer el origen del pasajero y no en la nacionalidad”.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Ecuador, Marco Subía, dijo que esta prueba aleatoria para los pasajeros de otros orígenes es exagerada, sin embargo, agregó que no tiene afectación a los pasajeros porque -al ser gratuitas- no representan un costo adicional. “Hay que hacerlo y cumplir la disposición del COE y es una seguridad. Si no hay afectación, no creo que tenga un impacto en la decisión de venir o no”.

Con respecto al pedido que hizo la Alcaldesa de Guayaquil para que el Gobierno nacional prohíba el ingreso de pasajeros desde Reino Unido, el Ministro de Salud dijo que se lo va a responder oficialmente. “Le quiero recordar a la Alcaldesa que no hay vuelos directos desde Reino Unido hasta Ecuador. Limitar los vuelos a esas personas es algo que no tiene sentido”.



“Le quiero recordar a la alcaldesa (Cynthia Viteri) que no hay vuelos directos desde Reino Unido hasta Ecuador. Limitar los vuelos a esas personas es algo que no tiene sentido”, dice ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El virus está en varios países, insiste



Vía @andreateya pic.twitter.com/TDNFyc1PjQ — El Comercio (@elcomerciocom) December 28, 2020