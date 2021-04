De 20:00 a 05:00, toque de queda en 16 provincias

Las actividades se retoman esta semana en las 16 provincias, bajo el estado de excepción, luego de un confinamiento total de fin de semana.

Entre hoy 26 y el viernes 30 de abril del 2021, el toque de queda comenzará a las 20:00 y terminará a las 05:00.



Este viernes 30, que será feriado nacional por el Día del Trabajo, la restricción arrancará a las 20:00 y a partir de ese momento se iniciará el segundo confinamiento total de fin de semana, establecido en el Decreto 1291 del presidente la República, Lenín Moreno.



Si bien el 1 de mayo caerá sábado, la conmemoración de esta fecha se trasladó al 30 de abril, de acuerdo con la disposición de la Ley de Feriados. Por eso, ese día será de descanso obligatorio en todo el país.



Sobre el primer fin de semana de confinamiento, el balance fue que la mayor parte de la población se quedó en casa, entre el viernes y ayer. Sin embargo, algunos irrespetaron la restricción de movilidad, hubo aglomeraciones, se encontró a personas que bebían licor en las calles y se hicieron fiestas en los domicilios, pese a que están prohibidas.



Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) realizarán hoy un balance general sobre el comportamiento ciudadano y los controles que se efectuaron en las 16 provincias.

El confinamiento en las 16 provincias se aplicará todos los fines de semana, hasta el 20 de mayo, cuando terminará la vigencia del decreto.



Tras este primer toque de queda total se aplicarán varias restricciones entre el lunes y viernes, para el servicio de transporte público, los aforos en los negocios, en la jornada laboral, las clases, entre otros.



El decreto del estado de excepción estableció que los trabajadores del sector público y privado se acojan al teletrabajo en las actividades que lo ameriten. Las clases en todo el país serán virtuales.



La circulación de los vehículos particulares es libre, es decir, no habrá limitaciones por placas. Por esa razón, la medida del Hoy no circula del Municipio de Quito no se aplicará hasta el 20 de mayo.



El transporte público urbano, así como el inter e intraprovincial, funcionará normalmente. Sin embargo, su operación se hará de acuerdo con los horarios establecidos por cada uno de los municipios, los COE cantonales y la Agencia Nacional de Tránsito.

Para el transporte urbano, el COE de Guayaquil resolvió que los buses y el sistema integrado de la Metrovía laboren con el 50% de aforo, desde las 05:00 hasta las 20:00. La Aerovía, que presta servicio entre Guayaquil y Durán, funcionará de 06:00 a 19:00.



En esa ciudad está autorizada la apertura de los parques y malecones fuera del período de toque de queda, en camineras y áreas de contemplación.

Pero sí están prohibidos los eventos o concentraciones en estos lugares y deberá garantizarse el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad durante su atención al público.



Las canchas de uso recreativo para deportes de contacto se mantendrán cerradas durante el estado de excepción.



En los establecimientos comerciales, de entretenimiento, restaurantes, patios de comida, funerarias, iglesias, gimnasios, teatros y cines, el aforo es del 30%. También se dispone el 50% de aforo en establecimiento de alimentos.



La atención al público en los mercados municipales minoristas es hasta las 16:00.



En Cuenca, las dependencias municipales no suspenderán la atención al público entre hoy y el 20 de mayo de 2021. Pero tendrán un aforo máximo del 30% y no lo harán durante los fines de semana.

El alcalde Pedro Palacios informó que se priorizará el teletrabajo, principalmente, para el grupo vulnerable calificado por el Centro de Salud Ocupacional de la Municipalidad.



En Manta, Portoviejo Sucre, San Vicente, Puerto López y Pedernales, las playas permanecerán abiertas de lunes a jueves hasta las 17:00 y un aforo del 25%. Esa medida aplicará a los parques, aunque el horario es hasta las 19:00.

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, señaló que el servicio a domicilio podrá circular hasta las 22:00 de lunes a domingo, para garantizar que las personas no salgan de sus viviendas por medicinas o alimentos, luego del toque de queda.



En Chone, los mercados estarán abiertos de 05:00 a las 12:00. En ese cantón quedaron prohibidos los bingos y los eventos sociales.



En Atacames, Esmeraldas, las playas estarán abiertas de lunes a jueves, hasta las 19:30.