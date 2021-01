Presidente Moreno confirma que las primeras vacunas contra el covid-19 llegarán a Ecuador el 18 de enero

Ecuador está listo para recibir las primeras dosis de las vacunas contra el covid-19. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno la mañana de este 6 de enero del 2021 en su espacio De Frente con el Presidente.

El Primer Mandatario confirmó que las primeras dosis de la vacuna que arribarán al país serán de la desarrollada por Pfizer/ BioNTech y arribarán al país el próximo lunes 18 de enero del 2021.



"Las primeras dosis llegan el 18 y van a seguir llegando en entregas periódicas semanales". Está previsto que el país reciba en un inicio 50 000 dosis de la vacuna. Una segunda "gran entrega" está prevista para el mes de marzo.

#Atención | El presidente Lenín Moreno informa que “las primeras dosis de vacunas llegarán el día 18” de enero del 2021 a #Ecuador. “Esas dosis empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea: médicos, enfermeros, auxiliares... militares o policías” pic.twitter.com/vN9DS2YeXX — El Comercio (@elcomerciocom) January 6, 2021



Según Moreno, se buscó la posibilidad de ampliar a 70 000 las primeras dosis que serán entregadas al Ecuador.



En el espacio también estuvo presente el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, quien pidió a la ciudadanía no bajar la guardia pese a la llegada de las vacunas. Zevallos recordó que no toda la población será vacunada a la vez, por lo que las medidas de bioseguridad deben mantenerse.



El Primer Mandatario y el Ministro de Salud, informó Moreno en el espacio, viajarán a Washington para gestionar con Pfizer, AstraZeneca y Moderna la posibilidad de que se entregue una mayor cantidad de vacunas al país en el menor tiempo posible.



En el espacio se conoció que Ecuador empezó a hacer los acercamientos con distintas empresas que producían una vacuna contra el covid-19, entre estas Pfizer.



"Todos sabemos que la vacuna, mientras no se encuentre una curación, es la solución, pero una solución que no es inmediata", dijo el Presidente, quien invitó a la ciudadanía a no creer que "una vez llegada la vacuna se acabó el problema".



La administración de la vacuna, dijo Moreno, "requiere de muchos elementos" y que se debe verificar que la cadena de frío no se rompa, trabajo que se está haciendo en el país.



El Ministro de Salud dijo que el país está requiriendo "que cada vacuna que ingrese al Ecuador tenga aprobación de la FDA o de su equivalente europeo que es el EMA. Sin eso no vamos a vacunar a ningún ecuatoriano".



Las dosis que lleguen el 18 "empezarán a ser administradas de forma inmediata al personal de primera línea", entre los que están médicos, enfermeras, trabajadores, auxiliares y militares o Policías que se encuentren en la primera línea en el momento en que lleguen las dosis, afirmó Moreno.



En una segunda fase, serán vacunados, bomberos, profesores, militares, policías y personas con enfermedades catastróficas, de la tercera edad y personas con discapacidad.



El Ministro de Salud informó que personas que ya se hayan contagiado con covid-19 no podrán aplicarse las vacunas en las primeras fases de la campaña de vacunación en el país.



Asimismo, dio a conocer que la aplicación de la vacuna contra el covid-19 no será obligatoria en Ecuador.

Distribución de la vacuna de Pfizer en el país



El Presidente aseguró que el país está preparado para distribuir la vacuna de Pfizer. El fabricante dice que las dosis deben ser almacenadas a -70 grados centígrados debido a la tecnología que utiliza la vacuna (ARNm).



"Hemos hecho contacto con las fábricas de hielo seco para que nos provean de las dosis que se requieren para esos -70 grados celsius que es lo que requiere la vacuna para mantenerse en condiciones de favorecer a la inmunidad de los ciudadanos", aseguró Moreno.