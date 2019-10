Ecuador y Perú se reúnen para tratar la cooperación bilateral y multilateral

LEA TAMBIÉN

El subsecretario de Cooperación Internacional de la Cancillería de Ecuador, Patricio Garcés, y el director de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José González Norris, se reunieron este miércoles 30 de octubre del 2019 en Quito, para "intercambiar experiencias" en el ámbito de la cooperación Sur-Sur.

Así lo expresó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado en el que indicó que entre Ecuador y Perú existe "una gran cantidad de puntos de contacto, proyectos y situaciones comunes" y que esto permitirá "desarrollar un plan de cooperación para alcanzar objetivos conjuntos".



En esta misma línea, el director de la APCI apuntó que el próximo Gabinete Binacional entre ambos países, que se celebrará el siete de noviembre en la ciudad peruana de Tumbes, "será una excelente oportunidad para presentar esta iniciativa".



Se trata de un proyecto de intercambio de experiencias cuya primera fase ya tuvo lugar en Lima, entre los días 6 y 9 del pasado mes de mayo, y en el que el equipo técnico de Ecuador recibió conocimientos para la mejora en ámbitos como el registro de la cooperación y actores no tradicionales.



La iniciativa está financiada por el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, que en el país cuenta con un presupuesto de USD 100 000 y se encuentra en su fase inicial.



Los fondos de cooperación internacional que recibe Ecuador se han reducido en promedio unos 35 millones de dólares cada año desde el 2012, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio e Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.



La reducción se debe, según Garcés, a que el incremento de la renta per cápita del país ha aumentado hasta un nivel que en la comunidad internacional se considera medio-alto y, por tanto, Ecuador ya no es un país sujeto a cooperación.



De esta manera, el país suramericano pasó de recibir unos 360 millones de dólares, en 2012, a unos 139 millones en 2018.