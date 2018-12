18 días para pagar infracciones sin interés en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Este 28 de diciembre del 2018 finalizará el plazo para que los usuarios cancelen sus multas de tránsito sin recargos o intereses por falta de pago. Este beneficio se estableció en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, aprobada en agosto.

Hasta el 4 de diciembre, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recaudó USD 5,9 millones por ese concepto, correspondiente a 70 000 usuarios, aproximadamente.



Esta entidad recepta los pagos de recargos por infracciones emitidas por la Policía Nacional, los municipios de Ambato, Manta, Loja, y la Empresa de Movilidad y Transporte Emov –EP de Cuenca.



Quienes pueden acceder a la remisión son usuarios con infracciones que no han sido pagadas hasta el 2 de abril del 2018. Para ello, deben cancelar el valor total de esas sanciones emitidas hasta esa fecha.



En Guayaquil, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) adoptó la disposición. Édgar Lupera, director del Centro de Solución de la institución, habla de una gran acogida ciudadana aunque no cuentan aún con cifras del total de beneficiarios.

La Empresa Pública de Movilidad del Norte (Ibarra) recauda las multas. Washington Benalcázar/EL COMERCIO



Uno de ellos es Jorge Antonio González, quien tenía una multa de USD 150 por exceso de velocidad, que se generó a finales del 2016. A él le condonaron USD 150 en intereses por mora.“El trámite fue fácil, nada engorroso, únicamente verifiqué cuánto tenía que pagar, fui al banco y pagué de forma rápida. El beneficio fue bueno por el ahorro que me significó”, comenta.



La ANT recuerda que cada infracción de tránsito que se emite y no se cancela a tiempo genera un 2% de interés.



En la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor), que tiene a su cargo el tránsito vehicular en 15 cantones de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Pichincha, se logró la reducción de una cartera vencida por multas por infracciones de tránsito, de USD 4,2 millones a 2,7 millones.



Según María Augusta Justicia, tesorera de Movidelnor, gracias a esta normativa se permitió una recaudación de USD 1,5 millones.



En Movidelnor ya se cerró la fase para acceder a este beneficio el 21 de noviembre, tras 90 días de vigencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley para cada entidad o municipio que tenga a su cargo estas competencias.



Por ello, en estas provincias las obligaciones ya se cobran nuevamente con los recargos correspondientes.



La Empresa de Movilidad del Municipio de Cuenca (EMOV) puso en vigencia la remisión. Hasta abril, esta entidad tenía una cartera vencida de USD 7 millones por los últimos dos años.



Según la directora financiera, Nathaly Quizhpi, hay deudores que acuden a este beneficio, pero el valor total de lo recuperado lo sabrán en enero del 2019, cuando se haga el balance final de la remisión.



El Municipio de Ambato aplicó la remisión, especialmente en la matriculación y el traspaso de dominio. Sin embargo, los funcionarios de Rentas y de la Dirección Financiera aún desconocen cuántas personas se benefician de esta medida. Se calcula que, al menos 3 500 personas, podrán ser atendidas con la normativa.



“Hasta el 28 de diciembre, las personas pueden presentar la solicitud para acogerse a la remisión. Si es que no cancelaron la matrícula establecida por calendarización, esto genera multas y recargos que están dentro de este beneficio”, recuerda uno de los funcionarios.



Hernán Pico, gerente General de la Mancomunidad de Tránsito integrado por ocho municipios de Tungurahua, recalca que la ANT, con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI) son quienes se acogieron a la remisión, no así la mancomunidad.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, la Empresa de Transporte Municipal adoptó las remisiones de los intereses. Sin embargo, la exoneración en temas de matriculación, por ejemplo, la hizo la ANT a través del SRI.



Para el resto de multas por atrasos en la revisión vehicular también se aplicó este incentivo. Según el Municipio, a finales de este año se conocerá el total de beneficiarios.



Ramiro Viteri, administrador general del Municipio de Quito, explica que el Distrito no se acogió a esta disposición.



¿Cómo acceder a este beneficio?



Primero debe consultar las citaciones en el portal web de la Agencia Nacional de Tránsito, con la cédula o placa del vehículo.



En la página web se despliega el valor de las infracciones y del beneficio total de la remisión por recargos o intereses.



Los pagos correspondientes se pueden realizar en las ventanillas de las entidades financieras autorizadas por la ANT.



En otras provincias también se realiza la recaudación en las oficinas de las entidades encargadas del control del tránsito.