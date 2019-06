Ecuador lleva a Naciones Unidas sus parques infantiles inclusivos

LEA TAMBIÉN

Ecuador llevó este martes, 11 de junio del 2019, a la sede de la ONU uno de sus parques infantiles inclusivos, un tipo de instalación que el Gobierno de Quito está implantando alrededor del país para apoyar a niños con discapacidad y que quiere que sea un ejemplo para otras naciones.

El parque, colocado en una plaza por la que transitan todos los visitantes del complejo de Naciones Unidas en Nueva York, está diseñado para que en él puedan jugar pequeños que, por ejemplo, usan sillas de ruedas, muletas o que no pueden ver.



"En este jardín de juegos los niños juegan sin diferencia entre los que tienen discapacidad y los que no. Allí hay un encuentro entre seres humanos que, no importe sus condiciones, tienen la capacidad de interrelacionarse", explicó a Efe el embajador ecuatoriano ante la ONU, Luis Gallegos.



"Eso es lo que buscamos: una inclusión social en todas sus dimensiones", apuntó el diplomático, cuyo país es uno de los más activos en este ámbito.



Al acto de presentación del parque asistió la primera dama de Ecuador, Rocío González, cuyo marido, el presidente Lenín Moreno, se mueve en silla de ruedas tras sufrir un asalto en 1998 que le dejó los miembros inferiores inmovilizados de por vida.



De su mano, Ecuador es uno de los países líderes en la promoción de los derechos de las personas con discapacidades y preside actualmente la conferencia de los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.



Precisamente, el parque inclusivo se puede ver en la sede de la organización internacional coincidiendo con la celebración esta semana de las reuniones anuales de la conferencia.



La cita, que está presidida por el embajador Gallegos, repasa la situación en el mundo y busca seguir avanzando en políticas que no dejen a nadie atrás.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 1 000 millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de discapacidad, una situación que, según el diplomático, termina por afectar a todos.

"Cuando envejeces vas a tener discapacidad", apunta Gallegos, que subraya que "esto no es un tema de una minoría (...), sino que es un problema de todos nosotros".



En la reunión se abordarán tres grandes temáticas: el acceso a la información y comunicación para las personas con discapacidad, su inclusión en los temas de salud y la importancia de los elementos culturales, deportivos y recreacionales para generar inclusión.



En este marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, aprovechó este 11 de junio para presentar una nueva estrategia que pretende asegurar que los derechos de las personas con discapacidades sean tenidos en cuenta por parte de todas las agencias de la organización en todas sus operaciones.



La conferencia es la mayor reunión intergubernamental sobre discapacidades y reúne en Naciones Unidas a más de 1 300 participantes, incluidos decenas de ministros y cerca de 800 representantes de organizaciones no gubernamentales.