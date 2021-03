65 000 dosis de Pfizer-BioNtech llegarán este 24 de marzo al país

El séptimo cargamento de vacunas contra covid-19 de Pfizer-BioNtech arribará este miércoles 24 de marzo del 2021 al país; serán 65 000 dosis. Así, hasta la fecha, la firma habrá entregado 274 300.

La información fue proporcionada por Lenín Moreno y los ministros de Salud, Mauro Falconí, y de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, en el marco del programa radial De Frente con el presidente, este día.



Las fórmulas mencionadas se suman a las de otras farmacéuticas que han venido al país. La semana anterior, por ejemplo, la iniciativa Covax Facility envió 84 000 dosis de AstraZeneca. Y semanas atrás 20 000 de Sinovac como parte de una donación del Gobierno de Chile, líder en inmunización regional.



En este espacio, el Primer Mandatario se refirió al plan de inoculación nacional, a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP).



“Para mí, un plan de vacunación no puede ser solo lineamientos generales. Debe tener procedimientos, metas, objetivos, actividades específicas e, incluso, el manejo de la discrecionalidad”, mencionó Moreno.



Él puso un ejemplo sobre qué hacer si queda algo de sustancia en el frasco. “¿se debe guardar o usarlo a discrecionalidad?”. “Debe haber un protocolo para estos casos”, sostuvo.



Moreno también reiteró que "no había un plan estructurado, se estaba vacunando sin considerar edad, a quién se atiende primero, con discapacidad, de qué localidades. Esto estaba siendo manejo con discrecionalidad". Sin embargo, el 26 de enero, hace apenas dos meses, lo respaldó en medio de las críticas por la discrecionalidad con la que se manejaron las fórmulas. Por ejemplo al vacunar a su madre, y ahora se sabe a su suegra.



Mientras que el nuevo ministro Falconí, quien asumió el cargo desde el viernes 19 de marzo del 2021, sostuvo que en 72 horas tomaron la data disponible en el MSP y articularon dicha información sobre lo que se hacía. "Lo que sí sé es que se estaba vacunando, por lo que se dio un orden para que no haya discrecionalidades y evitar problemas. Además, para que haya más transparencia".

Además, señaló que se designó a cada coordinador zonal como responsables de los viales o frascos con la fórmula, desde la custodia hasta que se entrega vacío.