Por ‘reciprocidad’ e ‘interés humanitario’ Ecuador niega extradición de Paul Ceglia, demandado por caso Facebook

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“El artículo 1 de la Ley de Extradición establece que ésta se concederá preferentemente atendiendo al principio de reciprocidad”, así reza en carta fechada el 4 de junio del 2019 firmada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en la cual niega el pedido hecho por la Justicia de Estados Unidos para extraditar al estadounidense irlandés Paul Ceglia, quien se encuentra en Ecuador y es demandado por Mark Zukerberg, fundador de Facebook.

“Como es de público conocimiento -dice Moreno-, la República del Ecuador ha solicitado la extradición activa de algunos ciudadanos que han cometido diversos delitos penales, sin que hayan sido efectivamente entregados al Ecuador para su juzgamiento, e inclusive otros tantos mantienen sentencias condenatorias que se han ejecutoriado”.

“El señor Paul Dean Ceglia es padre de un niño nacido en el territorio de la República y, por tanto, ciudadano con nacionalidad ecuatoriana, quien tiene la edad de un año y dos meses. El requerido fue demandado en el juicio de alimentos (en Ecuador), en el que se ordenó como medida cautelar en su contra la prohibición de ausentarse del territorio nacional”, señala Moreno.



“Estos hechos están revestidos por su relevancia humanitaria, puesto que es obligación del Estado cumplir y hacer respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes, en atención al principio de su interés superior”, enfatiza el Presidente de Ecuador.



El 15 de noviembre del 2018, la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia aprobó la extradición y el 13 de febrero del 2019 la Sala Penal de ese Tribunal ratificó esa resolución, al resolver un recurso de apelación. Sin embargo, legalmente, esa resolución no quedó en firme.



¿Lenín Moreno puede negar la extradición de una persona?



En la Ley de Extradición de Ecuador se consagra que todo pedido de extradición hecho por otro Estado al país debe ser conocido, en primera instancia, por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, el artículo 17 de esa norma precisa que “la resolución del Juez o Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Jefe de Estado ecuatoriano, quien directamente o a través del Ministro de Gobierno, por delegación de aquel, podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para el Ecuador”.



“Si la sentencia declarare procedente la extradición (reza en el artículo 17 de la Ley), el Presidente de la Corte, sin dilación, ordenará que se notifique con la misma al Ministro de Gobierno. El Ministro de Gobierno por delegación del Presidente de la República, decidirá la entrega de la persona reclamada o denegará la extradición”.



Con esa base, Moreno no dio paso al pedido de la Justicia de Estados Unidos que reclama a Ceglia. El caso que no podrá volver a revisarse. En el tercer inciso del artículo 14 de la Ley se señala que “negada la extradición de una persona no se admitirá nueva solicitud por el mismo delito que fue materia de la primera solicitud. Contra la decisión del Jefe de Estado no hay recurso alguno”.



En la carta de Moreno, dos páginas dirigidas a la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, reza: “En virtud de las normas citadas y de los antecedentes expuestos, atendiendo al principio de reciprocidad en las relaciones del derecho público internacional, y por interés humanitario que atañe a este caso, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Ley de Extradición, confiero a usted señora Ministra delegación para denegar la extradición pasiva del ciudadano estadounidense irlandés Paul Dean Ceglia”.



El 23 de agosto del 2018, Ceglia fue arrestado en el aeropuerto de Guayaquil, cuando acudió con su esposa e hijos a recibir a amigos que llegaban de Estados Unidos. Entonces, los policías le notificaron que sobre él pesaba una orden de extradición.



Según la justicia estadounidense, Ceglia falsificó documentos y correos electrónicos para reclamar el 50% de las acciones de Facebook.



La familia Ceglia llegó al Ecuador en el 2015 luego de que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, lo denunciara por supuesto fraude postal y electrónico, delitos que en su país se sancionan con penas de hasta 20 años, cada uno.