Desde este martes 17 de marzo del 2020 rige restricción a la movilidad en el país

La Policía Nacional controlará que los ciudadanos cumplan las medidas de restricción a la movilidad anunciadas por el Gobierno para frenar la expansión del covid- 19. Así lo confirmó ayer 16 de marzo del 2020 el presidente Lenín Moreno.

Desde hoy 17 de marzo, salir de la casa solo está permitido para adquirir alimentos, asistir a centros de salud, ir al trabajo, para cuidar adultos mayores y por razones de “emergencia comprobada”. Quienes incumplan serán sancionados con procesos judiciales y multas.



Ayer 16 de marzo, María Paula Romo, ministra de Gobierno, indicó que los policías levantarán partes y acompañarán a los infractores hasta sus domicilios. El arresto se usará como último recurso, “pues la idea no es aglomerar las unidades de flagrancia”, agregó Romo.



¿Cómo se comprobará que una persona vaya al trabajo y no a otro lado? En Quito, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, dijo que los oficiales ya trabajan en una estrategia para implementar las disposiciones y que estás serán anunciadas por el Comité de Operaciones de Emergencia. “Se hará controles en puntos estratégicos, pero estamos trabajando aún”. Hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre el mecanismo.



Mientras tanto, en el resto del país los controles sanitarios se intensificaron en las terminales terrestres, aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos.

En las terminales de Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Riobamba y Ambato la afluencia de pasajeros fue menor con relación al fin de semana. Aún así, las operadoras de transporte prestaron servicios a todas las provincias, bajo medidas de control.



En Guayaquil, el personal de la Dirección de Salud municipal se instaló en las puertas de arribos de la terminal y con termómetros infrarrojos midieron la temperatura a cada pasajero para descartar posibles infecciones del covid-19.



En Cuenca, las boleterías y los buses fueron fumigados. La Empresa Municipal de Movilidad dispuso que todas las unidades que salgan de la terminal o circulen por la ciudad azuaya tengan el certificado de fumigación. “No se permitirá la circulación de ninguna unidad que incumpla con este requisito”, dijo el gerente Fabián Moscoso.



La misma rutina de fumigación y limpieza de manos con gel se impuso a los pasajeros de Santo Domingo, Riobamba y Ambato. Los conductores y personal de atención al público usaron mascarilla y guantes. En los aeropuertos de Quito y Guayaquil también hubo una reducción en el número de pasajeros, tras la cancelación de vuelos internacionales y luego de la disposición del Gobierno de inadmitir a los turistas extranjeros.



Sobre la llegada de ecuatorianos, la orden de aislamiento es controlada por el personal del Ministerio de Salud y con la Policía Nacional.



Ayer, al aeropuerto de Guayaquil arribó un grupo de cinco ecuatorianos procedente de Madrid, en España, que ayer se convirtió en el segundo país con más nuevos casos de coronavirus en el mundo.



Los ecuatorianos salieron de la terminal cubiertos con mascarillas y fueron escoltados por un miembro de la Policía. El agente sostuvo que los acompañaría hasta verificar la residencia en la que cumplirían por los próximos 14 días el aislamiento.



En cambio, en el puente de Rumichaca, en la frontera con Colombia, se colocaron ayer 16 de marzo vallas metálicas que impiden el paso de vehículos particulares.



Los dos países también prohibieron la movilización de personas. Solo se admitía el ingreso de vehículos de carga. La misma medida se replicó en Huaquillas, en la frontera con Perú, pero el control estuvo en manos de militares.