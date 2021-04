Ecuador: La mortalidad subió 24% en primer trimestre del 2021¿Qué ha pasado en 14 días de abril?

Las defunciones ocurridas en Ecuador por todas las causas, entre el 31 de diciembre del 2020 y el 31 de marzo del 2021, suman 36 251, un incremento del 24% con relación a los 29 318 fallecimientos, que se registraron en el período de diciembre del 2019 a marzo del 2020.

Sin embargo, el país no conoce con exactitud si los 6 933 fallecidos en exceso que se evidencian en esta comparación se deben en su totalidad a la epidemia del coronavirus. Tampoco se sabe cuántos de los 5 166 decesos de abril son por la infección viral.







Tras un año y un mes, el Registro Civil sigue reportando las defunciones de manera general, mientras que el Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene un subregistro desde marzo del año anterior, pues reporta solo los fallecidos confirmados y probables de la red de hospitales.



El lunes 12 de abril, los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional solicitaron a esta entidad que emita un informe detallado de los datos y registros de defunciones por el coronavirus, pero aún no se ha hecho público.



El pico más alto de muertes ocurrió en marzo pasado (10 265), incluso, supera al de marzo del 2020, en el que ya se vivió una situación catastrófica con 10 090 fallecidos y, si se compara con el mismo mes del 2019, las muertes en exceso suman 3753, es decir, cada día fallecieron 121 personas adicionales (ver cuadros interactivos).



Estas muertes, que ocurren principalmente en la red de salud pública y privada, están presionando la capacidad existente de los servicios de cremación y entierro de cadáveres.







¿Qué ha ocurrido en los primeros 14 días de abril? Las cifras de contagios siguen subiendo, en parte, por la alta contagiosidad de las nuevas variantes inglesas y brasileña y, en consecuencia, la gente demanda atención hospitalaria y las muertes están en ascenso.



Se han registrado 5 166 defunciones generales en el país en estas dos semanas, de las cuales el 59% se concentran en Guayas, Pichincha y Manabí, provincias con listas de espera de pacientes, que no están recibiendo atención oportuna.



En estos 14 días de abril, en el país han muerto, un promedio diario, de 369 personas, mientras que, en todo abril del 2019, prepandemia, fallecieron en total 6 085, por lo que la media al día fue de 202 ciudadanos, en consecuencia, el incremento diario es del 83%.



Ahora si se compara solo con los 14 días de abril del 2020, en los que murieron 13 132 personas, principalmente, de Guayas, se puede decir que hay un descenso, pero no es alentador tomando en cuenta que no se está cumpliendo con el objetivo de contener al virus y sus efectos en la comunidad.



En el último dictamen de la Corte Constitucional, en la que se declaró la inconstitucionalidad parcial del estado de excepción decretado por el Presidente y qué duró hasta el 9 de abril, los jueces por segunda vez señalan que la falta de una respuesta del sistema de salud pública frente al alto número de contagios y personas fallecidas, y a la ineficacia de los controles efectuados por los distintos niveles de gobierno, la alta contagiosidad de nuevas variantes de la COVID19, la saturación y el desbordamiento del sistema de salud público, deben ser superados con mecanismos ordinarios y, en coordinación, con todos los involucrados.



“La Corte no puede dejar de advertir, como ya lo ha hecho antes, que no es atribuible únicamente a las consecuencias nocivas e imprevisibles de la pandemia provocada por el COVID-19, sino que, además, es responsabilidad directa del Estado, sus funciones, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y, en general, de los organismos encargados de propiciar oportunamente las herramientas y mecanismos ordinarios adecuados para enfrentar la situación que vivimos”.



Durante la primera quincena de abril y tras el dictamen de la Corte, El COE Nacional ha exhortado a los municipios a establecer medidas ordinarias para contener la epidemia, la restricción de la movilidad vehicular en vías estatales de 11 provincias, entre hoy, 16 de abril del 2021 y el 2 de mayo.



Frente a la variante brasileña, los viajeros nacionales y extranjeros que lleguen al país de Brasil deben entrar en cuarentena por 10 días, independiente del resultado de la prueba PCR.







Este Diario consultó a Juan Zapata, quién preside el COE Nacional, qué medidas estructurales y eficaces han tomado o lo van a hacer, como requiere la Corte. Su respuesta fue: “Las medidas adoptadas por el COE son sobre mesas técnicas con informes estructurales y data científica, pero se necesita siempre la base y la norma legal para llevarlas a la ejecución”.



Sobre la data con la que trabajan dijo: “nosotros cruzamos datos de MSP, IESS, Registro Civil, ECU-911 y Ministerio de Gobierno. Y en muchos casos tenemos soportes externos como expertos, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados”.



En marzo pasado, el MS registra 1015 fallecidos confirmados y probables de haber muerto por covid-19 y otros 523 en los 14 días de abril, cifras muy por debajo de la mortalidad inusual que se evidencia en los reportes del Registro Civil.



El ECU-911 registra aglomeraciones y otro tipo de incivilidades diarias por provincias y cantones, pero la data no está cruzada con los sancionados y multados, que maneja el Ministerio de Gobierno, para que la ciudadanía tenga el panorama completo.