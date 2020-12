'Misa del Gallo' se adelanta por el toque de queda en Ecuador

La misa de nochebuena, conocida como la ‘Misa del Gallo’, se lleva a cabo cada año la noche del 24 de diciembre. En este 2020, debido al toque de queda por la pandemia por el covid-19, la celebración católica en Ecuador adelantará su horario.

La Iglesia Católica, en Ecuador, ha pedido a los sacerdotes adelantar las misas y reducir la duración de los sermones este jueves 24, pero que en Navidad se multipliquen las homilías. En el país rige el estado de excepción y toque de queda de 22:00 a 04:00 tras conocerse la última mutación del SARS-CoV-2 en Reino Unido.



La 'Misa del Gallo' en la Catedral de Quito se realizará a las 19:00 de este jueves 24 y será oficiada por el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, monseñor Alfredo José Espinoza. Cumpliendo con el aforo del 30% podrán asistir 120 feligreses, que deberán ingresar respetando los protocolos de toma de temperatura e higiene de manos, y colocarse en cada esquina de las bancas.



Eso sí, esta nochebuena las ceremonias serán tempraneras. "Ya no es una 'Misa del Gallo', sino del pollito", bromea el arzobispo antes de concluir que "el Señor nace, no tiene hora para nacer".



"Muchas parroquias tendrán misa desde las 17:00 hasta las 20:00 máximo. Misas cortas, sobre todo transmitidas y presenciales pero con el aforo del 30%", aclaró el arzobispo.



"Las medidas del Gobierno no están restringiendo nuestras celebraciones, seguimos manteniendo las medidas de bioseguridad", afirma el religioso y señala que desde el mes de octubre se vienen celebrando comuniones y confirmaciones.



La 'Misa de Gallo' es el abreboca para dar inicio a las festividades del nacimiento del niño Jesús en Nazareth. Las personas pueden asistir a la misa de manera presencial o virtual en Ecuador.



La parroquia La Dolorosa, en el norte Quito, invita en su cuenta Facebook, a participar en las Eucaristías de forma presencial de este 24 de diciembre. Las personas deben inscribirse para obtener un ticket de ingreso.



La Eucaristía de nochebuena será a las 19:00 de este jueves y la de Navidad a las 08:00, 09:30, 11:00 y 12:30 del viernes 25 de diciembre. Todas las celebraciones serán trasmitidas por la red social en vivo.



La parroquia Medalla Milagrosa de Quito, en el sur de la ciudad, también invita a los fieles a la celebración de la eucaristia de forma presencial y virtual a partir de las 17:00 hasta las 20:00. Además, recuerda que deben asistir con anticipación, se respetará el aforo y se mantendrá los protocolos de bioseguridad.



Las parroquias eclesiásticas de Guayaquil y Samborondón realizarán las celebraciones de la misa de Nochebuena y de Navidad entre las 17:00 y 20:00. La Arquidiócesis de Guayaquil, en su cuenta Facebook, comparte los horarios de las misas.