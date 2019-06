Ecuador afirma tener la segunda reserva de oro más grande del mundo

LEA TAMBIÉN

Ecuador cuenta con un yacimiento con reservas de plata y oro que se estima podrían ser la primera y segunda más grandes del mundo respectivamente, además de contener una importante disponibilidad de cobre, informó un representante del gobierno.

“Al entrar en producción (aproximadamente en 2024) esta mina aquí, en el Ecuador, a 90 km de Quito, tenemos nada más y nada menos que la tercera producción de oro del mundo. Como reserva, probablemente es la segunda mina más grande del mundo”, dijo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, a un canal local.



Además, indicó que las reservas de plata la proyectan como la más grande de ese metal.



En cuanto a la disponibilidad de cobre, el denominado proyecto Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura (norte del país) y a cargo de la australiana SolGold, la reserva fue estimada como la sexta en el planeta, agregó el funcionario.



El inicio de la construcción de la mina subterránea está previsto para 2021, y la explotación, para tres años después.



El viceministro precisó que la evaluación económica preliminar indica que Cascabel cuenta con reservas por 11 millones de toneladas de cobre, 25 millones de onzas de oro y que las de plata “están en rangos altísimos”.



La explotación de ese proyecto de minería a gran escala, que tendría una vida útil de hasta 66 años, demandará alrededor de USD 26 000 millones de inversión, según informó el ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.



Para los primeros 25 años, se estima una producción anual de 1,4 millones de onzas de plata, 438 000 onzas de oro y 207 000 toneladas de cobre.



Esos niveles permiten calificar a Cascabel como un proyecto de “clase mundial” y de “nivel 1”, de los que “son muy raros y escasos, pero contribuyen con más de la mitad de la producción de cobre del mundo” , añadió en un comunicado la cartera de Energía y Recursos Naturales No Renovables.



Sin embargo, el proyecto minero enfrenta el rechazo de pobladores de la zona donde está localizado, que han demandado una consulta popular similar a una de marzo pasado en la que habitantes de una zona minera del sur del Ecuador se opusieron a la explotación de recursos en un páramo.



El resultado del referendo, que es vinculante, afectaría las actividades de la canadiense INV Metals Inc, que tiene la concesión del proyecto Loma Larga, actualmente en fase de exploración. La firma prevé una extracción de 2,6 millones de onzas de oro durante los 12 años de vida útil de la mina subterránea, además de 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre.



Ecuador aspira a entrar a la minería a gran escala a fines de 2019 con las fases de producción de dos proyectos, uno con reservas de 5 millones de onzas de oro y otro con 3,5 millones de toneladas de cobre, de acuerdo con Benalcázar.