Madre de médico ecuatoriano que falleció en Argentina levanta cruzada

Una cruzada desde diferentes hospitales se ha iniciado en Ecuador. Un grupo de médicos pide a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para cuidarse del covid-19.

"Los médicos ya están cansados, muchos médicos, como mi hijo, ya se fueron", dice Rosa Bustamante, a la cadena CNN, madre de Jorge Ricardo Jaramillo Bustamante, médico ecuatoriano de 27 años que falleció a causa del covid-19 en Argentina.

El joven se encontraba estudiando un postgrado en Medicina Interna desde enero de 2019 y realizaba sus prácticas en un hospital de Buenos Aires, en donde se contagió del virus.



Jaramillo oriundo de la ciudad de Piñas, en El Oro, se comunicó con sus padres por última vez el pasado 30 de octubre de 2020. Durante la llamada, el galeno les dijo que se había contagiado de covid-19 por segunda vez, pero que se encontraba bien y que pronto sanaría.



Sin embargo, tres días más tarde, Rosa Bustamante, madre del joven, recibió la noticia de que su hijo murió en Buenos Aires como consecuencia del coronavirus.



La madre del médico contó a EL COMERCIO que intentó viajar a Argentina en cuanto se enteró de la muerte de su primogénito, pero no lo logró. "Yo quería ir pero no me dieron el permiso, rogaba y suplicaba, nadie me ayudó. Era mi único hijo".



La madre quiere honrar a su hijo apoyando a otros médicos, dice en un video publicado por CNN, este 8 de diciembre del 2020. El pedido de Rosa Bustamante es que la gente se cuide para no contagiarse de covid-19, porque los médicos dan todo en los hospitales.

La iniciativa de los galenos consiste en videos con mensajes para la ciudadanía.



El doctor Santiago Zúñiga, en el video, dice "Nosotros también tenemos familia y queremos verla en estas fiestas. Que no olvides que estár con este equipo durante tantas horas no es sencillo, pero que lo vamos a seguir haciendo por ti, por tu familia, pero también te pedimos que pienses en la nuestra".



"No pongas en riesgo tu familia. Ayúdanos a seguir luchando porque queremos volverte a ver", sostiene la doctora Paola Dávalos.



El doctor Gustavo Jaramillo hace un llamado al cumplimiento de las normas de bioseguridad. "El mejor regalo que nos puedes dar, es cuidar de ti y de los tuyos. Cumple las normas de bioseguridad y ayúdanos a salvar más vidas", acota.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) registra un total de 198 752 casos positivos de covid-19, según su última actualización de contagios divulgada este martes 8 de diciembre. Esto representa un aumento de 508 casos con respecto a los datos entregados el pasado lunes 7.



Por otro lado, el total de fallecimientos en el contexto de la epidemia en Ecuador asciende a 13 794. Esto representa un aumento de 14 decesos en las últimas 24 horas.