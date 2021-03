Ecuador recibe lote de Pfizer, en medio de polémica por plan de vacunación

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles 24 de marzo de 2021 la llegada de un séptimo lote con 65 520 dosis de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, en medio de una polémica por el lento "plan de vacunación" en el país.

El lote de vacunas será destinado a atender la Fase 1 del proceso, que incluye la inoculación de todo el personal sanitario y la totalidad de adultos mayores, así como miembros de las fuerzas del orden, de sectores estratégicos, bomberos, profesores, personas vulnerables y recolectores de desechos sólidos.



Con el volumen de vacunas que llegó hoy al aeropuerto de Quito, Ecuador ha recibido 378 950 dosis, informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.



En el portal web del Plan de Vacunación del Gobierno se informó de que, hasta el 21 de marzo, 140.765 personas habían recibido las primeras dosis de la vacuna, el 0,8% del total de la población del país de 17,5 millones de personas.



El número de vacunados que aparece en el portal supone también el 1,56% de los 9 millones de personas que el Gobierno ofreció vacunar en este año y el 7,03% de los 2 millones de ecuatorianos que prometió inocular hasta el próximo 24 de mayo, cuando el presidente Lenín Moreno abandone el poder.



Justamente, Moreno, en unas declaraciones efectuadas anoche, aceptó que no conocía el plan de vacunación elaborado por su exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, quien dimitió a finales de febrero en medio de una polémica por irregularidades y privilegios en el proceso de inoculación.



"Nosotros pensábamos que existía (un plan) porque en más de una ocasión se lo manifestó en los medios de comunicación, pero que seguramente estaba únicamente en la cabeza del señor ministro", dijo el Presidente.



Sin embargo, en una declaración efectuada este miércoles, Moreno precisó que su anterior comentario se refirió a consideraciones de cómo debió estructurarse el proceso.



"Para mí, un plan de vacunación debe tener procedimientos, metas, objetivos e inclusive manejo de la discrecionalidad", explicó el mandatario, que también justificó la vacunación de varios integrantes de su equipo de colaboradores.



La vacuna que recibió su círculo cercano se enmarca, según dijo, en "los protocolos que quedaron marcados en la Convención de las Personas con Discapacidad, considerando también al Presidente de la República".



Obedeció a criterios sobre seguridad nacional y al cerco epidemiológico de las personas que están junto al mandatario para el desarrollo de sus actividades diarias, agregó.



Moreno, por otra parte, indicó que se ha entregado la información solicitada por Fiscalía sobre personas ajenas al Ejecutivo (familiares, periodistas y empresarios) que recibieron la vacuna y que han sido identificados por la prensa como integrantes de una 'Lista VIP'.



El ministro de Salud, Mauro Falconí, el cuarto en la cartera desde que comenzó la emergencia sanitaria en febrero del año pasado, dijo que la justicia es la que tiene que determinar las responsabilidades sobre la lista de personas con supuesto privilegio para la vacunación.



"Si alguien tiene responsabilidades (...), no podemos nosotros determinarlas porque están en un proceso judicializado en estos momentos, y la justicia ecuatoriana tiene que hacerlo. Nosotros como Ministerio de Salud cumplimos con las disposiciones de transparencia", señaló Falconí.



Además, explicó que, al no encontrar la información suficiente sobre el plan de vacunación del exministro Zevallos, en los últimos días se ordenaron los datos con el objetivo de que "no existan discrecionalidades, problemas en territorio y, sobre todo, para que aseguremos transparencia y equidad en el proceso".



La polémica por el plan de vacunación se ha dado en un momento en que han aumentado los casos de contagio en el país y se han multiplicado las voces que exigen una mayor celeridad en el proceso de inoculación masiva.



Según datos oficiales, Ecuador sumó hoy 3 237 nuevos casos, con lo que su cifra acumulada de contagios ascendió a 316 807, mientras que los decesos se incrementaron en 40 en el último día, para llegar a 11 720 muertes confirmadas por covid-19.



A ese registro se suman otros 4 820 "fallecidos probables" con la enfermedad, para un total de 16 540 defunciones durante la pandemia.