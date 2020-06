Ecuador le dijo sí al matrimonio civil igualitario hace un año

LEA TAMBIÉN

Hace un año, el 12 de junio del 2019, Ecuador le dijo sí al matrimonio civil igualitario. Y los activistas de la comunidad Lgbti (Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexo) consideran importante marcar esta fecha en el calendario de avances en los derechos humanos.

Efraín Soria y Javier Benalcázar forman la pareja por la que la Corte Constitucional finalmente discutió y aprobó este tipo de uniones. Hace un año, los jueces respondieron a consultas de norma solicitadas por dos instancias judiciales, sobre la causa de dos de las ocho parejas que se presentaron para casarse en el Registro Civil, a lo largo del 2018. A todas el ente les dijo que no era posible.



Pero Javier y Efraín apelaron el caso ante la Corte Provincial de Pichincha y luego ante la Corte Constitucional, que reconoció que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era vinculante en Ecuador. En el documento se establece que los estados que forman parte del Pacto de San José, incluido nuestro país, deben garantizar el acceso al derecho al matrimonio a parejas del mismo sexo.



El sábado 31 de agosto del 2019, Efraín y Javier unieron sus vidas de forma legal. Lo hicieron en el patio del Centro de Arte Contemporáneo. Aunque ellos llevaban juntos ya 12 años antes quisieron dar el paso, para celebrar que todos los seres humanos tienen los mismos derechos.



A un año del sí de la Corte Constitucional al matrimonio civil igualitario, ¿cómo se siente Efraín Soria, principal de Fundación Equidad? "Siento que por un lado hay que celebrar la conquista de derechos para los Lgbti. El 12 de junio del 2019 reconocieron que no somos ciudadanos de segunda. Pero también este es un día para lamentar que nuestra comunidad aún enfrenta actos de discriminación, maltrato y violencia, que llega al asesinato. Todo eso se debe al gran olvido del Gobierno, de la Asamblea e instituciones públicas".



Soria resalta que los Lgbti han luchado solos para conseguir sus derechos, no han tenido el apoyo de tomadores de decisiones. Y recuerda que la Asamblea tiene muchas deudas con ellos. La Corte Constitucional ha determinado en sus fallos que la Legislatura avance en la Ley de Identidad de Género, en regular el tema del matrimonio en la Constitución, en proteger la salud sexual de los Lgbit, en reconocer a las familias diversas a través de leyes específicas. "Pero no han hecho nada. También es importante que desde el Ejecutivo se establezcan políticas para acceso al trabajo, vivienda y bienestar.



La lucha por el matrimonio civil igualitario empezó de la mano de Pamela Troya y su expareja, en el 2013. Un año después de que se consiguiera ese avance para los Lgbti, ella hace un balance: "Más de cien parejas han podido casarse, el matrimonio igualitario era una lucha por la consecución de más derechos humanos para la población Lgbti. No hablo de que tengamos más derechos que los heterosexuales sino de que tengamos los mismos derechos que los cisgénero. Que Ecuador haya dicho sí al matrimonio igualitario el 12 de junio del 2019 implica que tengamos un país más igualitario", dice la activista.



En una comunicación con este Diario, Pamela Troya dijo espera que esa lucha que emprendieron pueda "ayudar a cambiar los imaginarios negativos y los prejuicios que la gente y la sociedad ecuatoriana aún tiene hacia nosotros. Hace algunos días salió a la luz este caso horroroso, de Javier Viteri que fue asesinado con 89 puñaladas, eso no fue un robo sino un crimen de odio, muestra como los estereotipos puede calar tan hondo que provocan un asesinato. Los Lgbti corremos riesgos, podemos ser asesinados, puede haber suicidios de adolescentes que sufren bullying todavía. El matrimonio igualitario no es la lucha final, los activismos Lgbti tenemos que continuar para alcanzar todos los derechos, confío en que las nuevas generaciones al ver natural que las personas del mismo sexo puedan casarse, sin estigma, podamos tener vivan en sociedades más justas e igualitarias".



La noche de este 12 de junio del 2020, Troya invitó a una fiesta virtual, desde las 20:00, con DJ Vulga y DJ Diablx Latinx, para conmemorar este año, a través de las redes de @igualitariaec. Por su parte, Efraín Soria invitó a ¡Sí lo logramos!, el primer aniversario del matrimonio igualitario en Ecuador, un evento en el que se presentaría un documental al respecto, desde las 18:00, a través de la fan page de Fundación Ecuatoriana Equidad.