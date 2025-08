La sexta y se espera que sea la última reunión de negociadores para lograr un tratado global contra la contaminación por plásticos. La reunión comenzó este martes 5 de agosto con un llamamiento a que los 180 países participantes se pongan de acuerdo. Afrontan una crisis ambiental y sanitaria que causan los procesos productivos de estos materiales y sus residuos.

Más noticias

“Por primera vez en la historia, está el mundo a punto de conseguir un instrumento jurídicamente vinculante para terminar con la contaminación con plásticos. Es una tarea difícil pero extremadamente necesaria”. Así destacó en el inicio del plenario el diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, presidente de las negociaciones que comenzaron en 2022 y celebran cinco rondas.

“Nos enfrentamos a una crisis mundial, ya que la polución por plásticos esta dañando los ecosistemas, contamina los océanos, los ríos, amenaza la biodiversidad, daña la salud humana y tiene repercusiones injustas sobre las mas vulnerables”, agregó Vayas, también embajador de su país en el Reino Unido.

14 de agosto, fecha límite

“Tienen por delante 10 días de negociaciones intensas. Saben que serán largas noches, pero deben mantener una gran determinación y un espíritu de solidaridad para lograr soluciones y acuerdos mutuos”. Esto agregó la directora del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen.

La responsable de la agencia ambiental de NN.UU. fue la que ordenó la creación de un comité negociador sobre la contaminación plástica. Advirtió que esta polución “ya está presente en nuestra circulación sanguínea”. Además irá en aumento en todo el mundo al ritmo actual.

Ambos coincidieron en que este problema es especialmente visible en los océanos por la enorme presencia de microplásticos. Esto se debe a que no se desarrolló un ciclo de producción, consumo y desechado sostenible. Ahora esto tiene que ser atajado por el mismo ser humano que lo provocó.

“Cada hora cuenta y los primeros días de negociaciones marcaran el ritmo y el tono, sentando las bases para una fase final que esperemos sea exitosa”. Así destacó el presidente del comité negociador. La próxima semana se prevé terminar con representantes a nivel ministerial de todo el mundo.

Te puede interesar: Ecuador tomó una decisión sobre el uso de sorbetes plásticos

ONG ambientalistas continúan su presión contra plásticos

Las negociaciones se han visto precedidas de distintos actos de protesta y reivindicativos en las inmediaciones del Palacio de las Naciones. Se trata de la sede europea de la ONU en Ginebra. Ahí se reúnen las delegaciones para debatir tras anteriores rondas en Uruguay, Francia, Kenia y Corea del Sur.

En las horas previas al inicio del plenario, una de las ONG que observa el desarrollo de las negociaciones, la Fundación Gallifrey para la protección de los océanos, entregó a delegados que entraban en el recinto de NN.UU. pastillas de jabón. Esto simboliza el deseo de conseguir un acuerdo lo más “limpio” posible.

Gallifrey es una de las muchas ONG que piden que el acuerdo se apruebe por mayoría tras una votación, frente a la opinión de países productores de petróleo y potencias como China o India. Estos países prefieren un tratado de consenso (con el “sí” de todos los países), lo que implicaría un texto con menos obligaciones y más concesiones a los países más contaminantes.

Campaña a favor de la votación para limitar los plásticos

“Necesitamos que los Estados miembros se pongan de pie e impulsen una votación” destacó a la agencia EFE al respecto la representante de la fundación Laurianne Trimoulla, quien señaló que muchas delegaciones han expresado su preferencia por esta opción y la mencionarán en el plenario o los grupos de contacto en los próximos días.

Otra ONG presente en las inmediaciones de la ONU en las horas previas al plenario, la australiana Mindroot Foundation, mostró en camisetas y pancartas el eslogan ‘Plastic makes me sick’, que en inglés tiene doble sentido y puede significar ‘el plástico me da asco’ o “el plástico me enferma’.

“Hay muchos químicos que afectan enormemente nuestra salud, incluso en las botellas de plástico, y los más peligrosos son los de un solo uso, los que más afectan a los países en desarrollo”, señaló a EFE, en representación de la ONG, la activista Carolyn Barakat, también miss Ginebra 2024.